Medioetruria, così ha vinto Creti. Arezzo prima ma scartata sui tempi. Rigutino e il conto della linea lenta

Hanno messo in bilancia una fetta del futuro che passa da qui. Un futuro conteso, quello che vorrebbe spalmare su Arezzo, oltre che su Siena e Perugia, i vantaggi dell’alta velocità. Il risultato della "pesa" è noto: le simulazioni dei tecnici di Rfi hanno indicato Creti come la migliore soluzione possibile di Medioetruria, nuova stazione sui binari che bruciano (roventi per le polemiche). Creti rispetto alla Rigutino per la quale continuano a fare il tifo buona parte dei protagonisti in provincia e la Regione.

Un dato ribaltabile sul piano politico? In tanti ci sperano ma intanto è bene fermarsi ai fatti e alla relazione generale il cui esito ha incendiato il dibattito. Tra le cinque soluzioni sul piatto una aveva non vinto, bensì dilagato: il rafforzamento delle Frecce sulla Stazione di Arezzo. I dati della tabella lo confermano, sia in termini di costi che di tempi di realizzazione, in entrambi i casi nettamente i migliori. Ma è un responso che le imprese ferroviarie hanno definito poco attrattivo, sul filo dei minuti. Una stazione in linea, dicono, ha tempi di sosta di dieci minuti mentre ne sono richiesti 20, quindi il doppio, per entrare ed uscire sulla linea lenta. La stazione attuale è giudicata la "soluzione migliore per bassa complessità realizzativa e costi di investimenti significativamente inferiori" ma si arena sull’orologio: tempi non congrui per le imprese ferroviarie.

Malgrado un dato molto alto di viaggiatori, in parte attuali e in parte legati alla prospettiva di rilancio: quasi 5 milioni. L’opzione si arena sulla scelta di giocare interamente la partita sugli scali da costruire ex novo: più costosi ma direttamente sulla linea dell’alta velocità. In bilancia da questo punto di vista sono saliti Rigutino, Creti e Chiusi Sud, con il ballottaggio giocato tra le prime due. I dati sono chiari: senza sostare sui tempi di progettazione e approvazione, prendiamo quelli di lavorazione. A Creti si parla di 29 mesi, due anni e mezzo, e a Rigutino di 32 + 17. Nel primo caso la sola nuova stazione, nel secondo anche la fermata della linea lenta. Un rapporto di forze allargato al prezzo: 79 milioni contro 137. Un rapporto di forze, tuttavia, da spiegare nei dettagli. Rigutino è l’unica collocazione che possa vantare l’incrocio tra linea lenta e linea veloce: un vantaggio, che però in questo caso si trasforma in difetto. Perchè fa lievitare i prezzi: non solo sul piano della trasformazione ferroviaria ma anche sulla revisione della rete di collegamenti stradali. Necessaria, sia chiaro, perchè le condizioni della 71 sono chiare a tutti, nessuno potrebbe affidarle senza "stampelle" un ulteriore aumento di traffico. La soluzione prospettata è un by pass tra futuro scalo e innesto con la provinciale 23: con l’adeguamento di tre sottovia esistenti e uno nuovo a Foiano. Per Creti ci vorrebbero interventi di adeguamento della provinciale 28. Non solo: la mancanza di una linea lenta a ridosso di Creti, "la distanza è tale che non è possibile realizzare l’interscambio diretto ferro-ferro", fa optare per collegamenti di rete su gomma, quindi auto e rafforzamento dei pullman. Le valutazioni tecniche, quindi, passano pur sempre da scelte di campo nette. E confluiscono in una valutazione finale, una sorta di pagella sul rapporto tra costi e benefici. Qui il vantaggio di Creti, per i tenici del piano Rfi, diventa una voragine: 1,9 è il voto contro 1,2 per Rigutino. Voti scaturiti da una rosa di criteri.

"Una scelta in ragione della maggiore percorrenza della domanda di trasporto soddisfatta dal vettore ferroviario e quindi dal maggior valore del volume di traffico sottratto alla strada rispetto alla soluzione Rigutino" è la sentenza, dalla quale ripartire per eventuali nuovi passaggi. Alcuni immediati.

La quarta commissione della Regione, quella su trasporti e infrastrutture, è già convocata per il 7 febbraio e Rfi ha dato la sua disponibilità a partecipare in videocollegamento per spiegare le ragioni della sua indicazione e rispondere ad eventuali, anzi probabili, eccezioni.