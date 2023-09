Medioetruria, Ceccarelli e De Robertis: “Nessun ‘Palio’. La scelta deve essere tecnica”

Arezzo, 13 settembre 2023 –“Vorremmo ricordare alla sindaca di Siena che Arezzo le fermate dell’alta velocità le ha già e comunque se volesse una stazione solo per sè penso che cercherebbe di farla a Indicatore o al massimo a San Giuliano, non certo a 20 km distanza”.

Con queste parole inizia la risposta del capogruppo Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli e della presidente della quarta commissione Lucia De Robertis, a quanto affermato dalla prima cittadina di Siena sul tema della stazione Medioetruria.

“Rigutino – proseguono Ceccarelli e De Robertis - è invece una localizzazione utile per tutti. Prova ne è che la stessa Umbria aveva scelto quella localizzazione nel proprio piano trasportistico, prima che intervenissero valutazioni diverse di tipo politico e difficilmente comprensibili dal punto di vista tecnico.

Qui non siamo in corsa per il ‘Palio della localizzazione’. La scelta che è chiamato a fare il tavolo di esperti riuniti dal Ministero deve essere solo tecnica, tenendo conto del peso trasportistico dei diversi bacini interessati e tenendo conto della prospettiva verso la quale l’intera Europa sta andando e ci chiede di andare, ovvero quella della mobilità sostenibile.

E rinunciare ad una adduzione tra ferrovia e ferrovia nel progettare una stazione che è proiettata nel futuro è per noi del tutto inconcepibile. Qui bisogna abbandonare lo spirito contradaiolo e pensare al bene comune”.