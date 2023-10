Medioetruria al bivio . Polcri: "Rigutino è l’unica soluzione. Creti? Ci danneggia"

"Entro la fine dell’anno avremo un’idea chiara sulla stazione Medioetruria. Quello di oggi è un appuntamento tecnico per fare il punto sulle risposte che attendiamo da Trenitalia e Italo". L’assessore regionale ai Trasporti Stefano Baccelli è in partenza per Roma dove oggi si tiene un’altra riunione de tavolo tecnico che deve valutare la costruzione di una nuova stazione. Un altro passo avanti nella lunga marcia di avvicinamento iniziata nel 2014.

La giunta regionale, per voce del governatore Eugenio Giani non nasconde la sue preferenza: "La stazione Medioetruria è necessaria e la soluzione preferibile sarebbe quella di Rigutino, perché permetterebbe un facile scambio tra linea lenta e linea veloce e sarebbe facilmente accessibile dall’area aretina, che è la più popolata. Serve la volontà di ‘premiare’ comunque anche le realtà che non saranno scelte, magari intensificando i loro collegamenti".

Una partita in cui la Provincia di Arezzo gioca a carte scoperte: "Abbiamo espresso la nostra preferenza per Rigutino perché tutta la provincia di Arezzo costituisce il bacino di utenza più importante lungo l’asse Arezzo-Orvieto. Oltre ad una popolazione di oltre 300 mila abitanti, questa provincia dispone di innumerevoli insediamenti produttivi e di una buona rete stradale e ferroviaria. Sarebbe un polo attrattore che porterebbe benefici a tutta la provincia, compresa la Valtiberina che si candida a diventare capitale della cultura 2026. E poi aggiungo che non c’è una posizione granitica dell’Umbria: l’Altotevere punta su Rigutino".

Per Creti non c’è spazio: "La soluzione Creti creerebbe un danno alla stazione di Arezzo e a tutta quella parte della provincia che potrebbe utilizzare Rigutino per l’alta velocità: è l’unica soluzione che consentirebbe l’interscambio ferro-ferro alla stazione di Frassineto con la linea lenta Roma-Firenze e sulla base degli studi tecnici effettuati andrebbe a servire anche molti più utenti rispetto a Creti. Una stazione strategica per rendere più accessibili ai turisti i nostri tesori artistici, naturalistici e religiosi, e potrebbe anche avvicinare le nostre imprese ai mercati di riferimento".

Un progetto che andrebbe accompagnato con altri miglioramenti infrastrutturali: "Penso alla terza corsia dell’Autosole anche a sud del Valdarno che potrebbe alleggerire il traffico dei mezzi pesanti e rispondere meglio alle esigenze della stazione dell’alta velocità. Noi ci abbiamo messo la faccia e per questo sabato ci sarà un incontro nella Sala dei Grandi della Provincia per parlare proprio di questo tema".

Federico D’Ascoli