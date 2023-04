Medioetruria a Rigutino Cardinali: "L’unica soluzione Ma serve la nuova strada 71"

di Federico D’Ascoli

Se il giudizio di Eugenio Giani sulla localizzazione di Medioetruria a Rigutino è a metà strada tra il politico e le convenienza economica, quello di Giovanni Cardinali, ex ingegnere capo della Provincia di Arezzo, è soltanto tecnico.

Il governatore della Toscana ieri aveva detto a La Nazione: "Non spetta a me decidere: c’è un tavolo tecnico che si deve insediare. Ma se proprio devo dire la mia l’opzione che mi piace di più è quella di Rigutino".

Cardinali, invece mette insieme non solo le questioni legate alla circolazione dei treni ma ma anche alla viabilità su gomma, unico punto debole dell’opzione aretina della stazione dell’alta velocità che ha come alternativa Creti, nel Cortonese. Un’opzione per cui la Regione Umbria dovrebbe smentire il suo stesso piano regionale dei trasporti in vigore fino al 2024 di cui pubblichiamo un grafico in questa pagina che riporta espressamente l’ipotesi di Rigutino.

"Nel 2004 ho seguito la progettazione della nuova strada 71, il cui tracciato passa proprio accanto al punto di massima vicinanza tra linea lenta e direttissima – ricorda Cardinali – è questa la risposta migliore a senesi e umbri che contestano l’assenza di un adeguato collegamento viario. è chiaro che in questo momento si parla molto di Medioetruria ma la vera priorità dovrebbe essere la Umbro-Casentinese che renderebbe perfetta l’opzione rigutinese".

Alle questioni di collegamento si aggiungono quelle sul bacino di utenza che fanno parte di uno studio della Regione Toscana di oltre 40 pagine realizzato nel 2015: l’opzione di gran lunga migliore è quella a una decina di chilometri da Arezzo. Scelta confermata dalla Regione Umbria pochi mesi dopo ma che adesso sembra diventato carta straccia con il cambio di amministrazione.

"Il bacino potenziale contenuto in quello studio parla di quasi tre milioni di persone interessate per me è addirittura sottodimensionato – aggiunge Cardinali – perché con il completamento della Due Mari i flussi sarebbero ancora maggiori da molte zone a nord est di Arezzo".

Sull’intermodalità ferro-ferro ci sarebbe da rafforzare la linea ferroviaria Perugia-Terontola, ora a un solo binario e creare un passante per collegare anche Siena: "Ci sono due ipotesi di raccordo della linea elettrificata Sinalunga-Stia fra Pieve al Toppo o Battifolle e la linea lenta dopo Olmo. Il passante ferroviario previsto a nord della stazione di Sinalunga che colleghi le due ferrovie e con trasporto a locomotori ibridi la percorrenza prevista da Arezzo a Siena sarebbe di poco superiore ai 60 minuti".