Medioetruria a Creti. Oggi Giani vede Salvini: "Soluzione illogica. La scelta passa da me"

Faccia a faccia con il ministro Salvini in galleria San Donato. Il sopralluogo serve a fare il punto sui lavori per la terza corsia autostradale da Firenze al Valdarno, ma oggi il governatore Eugenio Giani chiederà conto anche del dossier Medioetruria. E della scelta su Creti, indicata da Rfi al tavolo romano.

Presidente, cosa dirà al ministro Salvini?

"In modo molto pacato e sereno farò presente la questione. Non vorrei fosse un’accelerazione elettorale in vista delle elezioni regionali in Umbria; sarebbe un grave errore. Siamo in Toscana e prima di prendere qualsiasi decisione si deve sentire la Toscana e il suo presidente. A Salvini chiedo di avere la documentazione tecnica e su quella poter discutere in senso politico una soluzione che non convince".

Significa che dirà no a Creti?

"La stazione viene fatta in Toscana e non può essere fatta alcuna scelta di urbanizzazione senza sentire il presidente della Regione".

Ha visto le carte dei tecnici su Creti?

"No e voglio vederle. Prima di parlare di una soluzione per la stazione dell’alta velocità, occorre analizzare il progetto di fattibilità e si deve tenere conto di un aspetto fondamentale".

Quale?

"Sono commissario per l’emergenza alluvione e prima di accettare colate di cemento in un territorio a vocazione alluvionale devo essere assolutamente certo che non ci sia rischio di dissesto idrogeologico. Invece, finora, ci troviamo di fronte a un rischio concreto. Io dico: fermiamo le macchine e ragioniamo, perchè significherebbe negare quello che in questi giorni abbiamo di fronte".

Quindi come farebbero a convincerla del contrario?

"Cementificare una grande area con nuove infrastrutture in un territorio dominato da movimenti delle alluvioni: dovrebbero avere argomenti seri e concreti per convincermi. Allo stato attuale non c’è neanche uno studio di fattibilità rispetto al posizionamento della stazione a Creti".

In quel caso andrebbe creato un sistema viario di collegamento con Arezzo. Chi lo farebbe?

"L’interscambio ferro-ferro è un elemento essenziale ma su Creti non esiste. Sono assolutamente perplesso e non è una questione di campanile. Io non parteggio per un’ipotesi piuttosto che per un’altra ma per arrivare a una soluzione tecnicamente fondata servono valutazioni approfondite e qui non c’è alcun progetto. E per essere politicamente fondata, serve una riunione specifica: qui si sta parlando della Toscana che presiedo".

Se l’ipotesi Creti dovesse avanzare, Arezzo subirebbe una forte penalizzazione infrastrutturale. Le Frecce traslocheranno da Arezzo a Creti?

"A proposito di rete di collegamenti: ho avuto un incontro con Anas e mi è stato detto che per i tratti della E78 non ci sono risorse, ipotesi stradali per raggiungere la città non ce ne sono, ma Arezzo è il centro più popoloso dell’Etruria, con la maggiore vitalità economica. Anche per questo la scelta di Creti appare non logica".

Come finisce il tavolo tecnico?

"Da presidente di Regione ho partecipato alla prima riunione e alle successive ha partecipato l’assessore Baccelli. Dovevamo arrivare a soluzioni tecnicamente ponderate su cui la politica decide. Ma la politica non ha ancora deciso".