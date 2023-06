Medicina Legale nel Servizio Sanitario Pubblico, un Sogno Realizzato

Una connessione fra ospedale, operatori sanitari, utenti e medicina legale. Un sogno, quello di Pasquale Giuseppe Macrì, responsabile area dipartimentale medicina legale e gestione della responsabilità sanitaria, che si concretizza e che vede un servizio, finora attivo solo negli ospedali universitari, realizzarsi anche nel servizio sanitario pubblico. La Asl Tse è la prima azienda sanitaria pubblica ad aprire un servizio di medicina legale clinica in un ospedale pubblico. "Abbiamo formalizzato, spiega Macrì, quello che già in parte accadeva ma che non c’è in nessun ospedale pubblico, e che consiste nel portare, quando occorre, i medici legali a fare consulenze al letto del paziente come avviene per altri specialisti. Un’attività finalizzata a fare informazione su quei casi clinici che presentino rischi medico-legali che potrebbero poi portare a contenziosi che, invece, è meglio prevenire piuttosto che affrontare successivamente".