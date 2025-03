Medici-musicisti per beneficenza: "Fieri di aiutare le associazioni"

Torneranno a fare musica per una finalità benefica: sostenere il restauro della chiesa del Gesù di Castiglion Fiorentino. La ormai nota e affiatatissima band M&M-Medici e Musica salirà sul palcoscenico del Teatro Mario Spina sabato 30 marzo alle ore 21. Al suo fianco anche i Radio Folk con Daniele Bellaveglia a chitarra e voce. Un’iniziativa nata per volere del Rotary Club Cortona Valdichiana guidato dalla presidente Eleonora Sandrelli che ha dato vita alla serata "In viaggio con la musica" (L’ingresso è a offerta ed è possibile prenotare poltrone e palchi chiamando lo 0575 637274).

"Siamo molto felici e orgogliosi di tornare sul palcoscenico per finalità benefiche - sottolinea Marco Margioni, portavoce degli M&M – infondo la nostra mission è sempre stata quella di contribuire con la nostra musica a fare qualcosa di bello e importante per il nostro territorio di appartenenza". Una storia di amicizia e passione musicale che ha origini lontane quella che vede riunire in un’unica band colleghi medici della azienda sanitaria aretina a cui negli anni si sono uniti anche altri musicisti. Oggi il gruppo è composto dal nucleo storico di Piero Angori alla batteria, Paolo Angori alle chitarre, Marco Feri al Sax tenore, Francesco Iodato al sax soprano, Giorgio Sgrevi alla chitarra, Marco Margioni alle tastiere, le cantanti Stefania Battaglini e Ilaria Scatizzi. Insieme a loro, come membro onorario, anche il maestro Francesco Santucci primo sassofono dell’orchestra Rai.

"Abbiamo cominciato a fare musica nel 2012 per divertimento – racconta ancora Margioni e abbiamo deciso di mettere a frutto questa passione per fare qualcosa per il prossimo. Ormai le loro esibizioni in lungo e in largo per la provincia di Arezzo e anche fuori provincia non si contano nemmeno più. Ogni anno prendono parte a 3 o 4 iniziative di beneficenza in favore di tante associazioni del territorio, tra cui il Calcit. L‘ultima in ordine di tempo lo scorso anno a Cortona per raccogliere fondi per l’associazione per la ricerca sul glioblastoma Glio.Ma. "L’elenco sarebbe lungo in effetti – ricorda ancora Margioni - e ogni esibizione ha un ricordo e un sapore particolare. Abbiamo fatto tante raccolte fondi, ma ci siamo esibiti anche per i malati coinvolgendo anche tutto il personale medico dell’ospedale. È stato bellissimo far divertire e portare il nostro entusiasmo tra le corsie dell’ospedale".

Dopo l’esibizione di sabato torneranno ad esibirsi il 14 luglio prossimo a Tavarnelle in favore del Calcit Valdichiana. "Intanto sabato vi aspettiamo numerosi a Castiglion Fiorentino", conclude Margioni.