Medicazioni e analisi Adesso c’è anche l’infermiere in farmacia

L’infermiere in farmacia, E’ aperto lo spazio infermieristico alla farmacia comunale Campo di Marte. E’ possibile rivolgersi all’infermiere per medicazioni, autoanalisi, telemedicina, tamponi, iniezioni, pulizia auricolare e altri servizi sociosanitari garantiti in modo rapido, senza attese e affidabile. Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale della CampoDiMarte, contattare il numero 057590.24.66 o scrivere su Whatsapp al numero 32708.94.678.