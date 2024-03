Medaglia d’oro al valor militare. Cerimonia nella Sala dei Grandi

AREZZO

Una cerimonia per celebrare i quarant’anni dal conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Provincia di Arezzo.

La commemorazione, promossa dall’Istituto del Nastro Azzurro in collaborazione con l’amministrazione provinciale e con il patrocinio della Regione Toscana, è in programma alle 10 di mercoledì 13 marzo nella Sala dei Grandi della Provincia e riunirà i rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose, oltre alle delegazioni di scuole della città di Arezzo e dei Comuni di Bucine e Marciano della Chiana. La mattinata è inserita all’interno del progetto "Memorie di guerra per un futuro di pace" curato dallo stesso Istituto del Nastro Azzurro.

La richiesta per il conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare era stata avviata nel 1964 dall’allora presidente pro-tempore della Provincia Andrea Guffanti. Il decreto per il conferimento fu poi firmato in data 13 marzo 1984 dal presidente della Repubblica Sandro Pertini, andando così a ufficializzare un riconoscimento per una Provincia come quella di Arezzo che pagò un altissimo tributo di sangue per stragi, rappresaglie, impiccagioni e fucilazioni nel periodo tra il settembre del 1943 e l’ottobre del 1944.