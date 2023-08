Maxi sorpresa per la Misericordia In dono i locali dello storico Telebar "Due piani per le nostre attività"

di Claudio Roselli

Una significativa donazione per la Confraternita di Misericordia di Sansepolcro: si tratta dei locali nei quali fino a pochi anni fa è stato in esercizio il Telebar, storico ed elegante locale lungo viale Armando Diaz a Porta Fiorentina frequentato da generazioni di biturgensi. "Sveleremo in sede di inaugurazione, dopo aver risistemato i nuovi spazi, il nome della proprietaria che si è resa protagonista di questo nobile gesto e che ringraziamo fin da ora" ha detto Alfredo Milani, governatore della più antica associazione cittadina, i cui primi documenti scritti sulla sua esistenza risalgono al 1338.

È stato lo stesso Milani a comunicare la notizia mercoledì, in occasione della tradizionale festa religiosa di San Rocco organizzata dalla confraternita che accanto alla chiesa ha da sempre ubicata la sua sede. I locali di viale Diaz sono su due piani: quello in cui vi erano bancone e tavolini del bar e l’underground che ospitava sala biliardo e bagni. A quanto risulta, l’intenzione della Misericordia sarebbe quella di ricavarvi un vano per la formazione dei volontari, che oggi viene fatta all’Oratorio di San Rocco e di collocarvi gli ambulatori; al momento, ve n’è uno operante in via Niccolò Aggiunti, accanto alla rimessa dei mezzi. Qui il servizio sarebbe più accessibile. Altre idee, poi, sono in cantiere per quella che sarà la "succursale" di un’associazione che conta una cinquantina di volontari e oltre 2mila confratelli, in maggioranza del Borgo, ma ve ne sono anche diversi della vicina San Giustino e di Città di Castello, più di quelli del versante toscano, dove ogni Comune ha una sua Misericordia. "Con l’apertura sul viale – ha aggiunto Milani – daremo il nostro contributo anche per rivitalizzare Porta Fiorentina, "salotto" cittadino che mi sembra in decadenza, come dimostrano anche le tante attività commerciali che hanno chiuso".

Durante l’evento del 16 agosto - solennizzato dalla presenza di una quindicina di associazioni omologhe (fra cui quelle di Empoli, Magione e Fossato di Vico), nonché di realtà locali di assistenza e non – è stata presentata alla cittadinanza la nuova ambulanza che funge da centro mobile di rianimazione del 118, tecnologicamente aggiornata e la Santa Messa è stata celebrata al Giardino di Piero della Francesca dal parroco della cattedrale, don Giancarlo Rapaccini.