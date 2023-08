Maxi rogo, la conta dei danni "Servono strade tagliafuoco"

di Marco Corsi

È stato spento nella tarda serata di giovedì l’incendio che si è sviluppato in località La Trove, nel comune di Laterina Pergine. In nottata la bonifica dell’area. Un lavoro immane quello dei vigili del fuoco e delle squadre di volontari, reso ancora più complicato dall’assenza delle cosiddette "strade tagliafuoco", che hanno impedito l’utilizzo, nella fase acuta, dei mezzi di terra. E questo è un problema che sarà affrontato a breve dal sindaco Jacopo Tassini, che in questi giorni si trova fuori Valdarno. "La prossima settimana, quando rientrerò, mi interfaccerò innanzitutto con la Regione Toscana per verificare la possibilità di redigere un piano articolato. Ci vogliono dei tratti boschivi interni che possano essere percorsi dai mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile. A La Trove non ci sono e questo ha reso molto difficile la situazione, perché si sono dovuti attivare elicotteri e Canadair".

A Laterina, tra l’altro, l’area interessata all’incendio non è l’unica nella quale mancano punti di accesso.

"Questo episodio ci deve far riflettere – ha aggiunto il sindaco – e soprattutto ci deve spingere ad intervenire per risolvere questa criticità. Tra l’altro, in passato, nella stessa zona ci fu un episodio simile, anche se non così grave". In base ad una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito dalla strada. Potrebbe essere stato quindi un fatto accidentale, ma non è ovviamente escluso il dolo. Su questo sono in corso le indagini dei vigili del fuoco del comando di Arezzo. Complessivamente sono andati in fumo oltre 30 ettari di zona boscata e di sterpaglie lungo il crinale. Si tratta di uno degli incendi più vasti registrati in provincia di Arezzo negli ultimi decenni e lo testimonia anche la mobilitazione delle forze in campo.

Oltre 30 squadre tra vigili del fuoco e volontari hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo, bonificare e controllare che non ci fossero focolai. Il compito più difficile è stato quello di abbassare la ‘testa di fiamma’, in modo da permettere l’intervento da terra quando, con l’arrivo del buio, il sorvolo dell’area non era più possibile.

A rendere ancora più complesse le operazioni di spegnimento il vento e la distanza del luogo di approvvigionamento dell’acqua da parte dei mezzi aerei, dato che i rifornimenti vengono fatti nel lago Trasimeno. Dopo la bonifica nella notte, la vigilanza è continuata anche ieri mattina per verificare che non ci fossero ulteriori focolai.