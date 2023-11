Maxi investimento sul cimitero. Pronti 1,2 milioni per il cantiere

di Maria Rosa Di Termine

Servirà un milione e 200mila euro per mettere in sicurezza e restaurare il cimitero monumentale . Il complesso, tra i più vasti e articolati della vallata, è finito più volte al centro delle lamentele dei residenti e del dibattito tra le forze politiche cittadine per la mancanza cronica di manutenzione. Ebbene, l’area di sepoltura adesso potrà contare sulle risorse necessarie per un restauro più incisivo rispetto ai precedenti. Il sindaco Silvia Chiassai Martini, infatti, ha annunciato il maxi stanziamento dei fondi nel prossimo piano triennale delle opere pubbliche, un primo passo dell’iter per preservare il valore storico, culturale e architettonico del camposanto.

"Si tratta di lavori molto importanti, a causa di decenni di incuria, che abbiamo preso l’impegno di realizzare nel rispetto della nostra memoria", ha affermato spiegando che l’investimento sarà suddiviso in tranche da 400mila euro annui. Il cronoprogramma si aprirà con l’affidamento dell’incarico ad un geologo specializzato che avrà il compito di svolgere un’indagine conoscitiva sulla struttura per comprendere la natura dei problemi legati ai cedimenti del terreno e alle infiltrazioni di acqua. "Sulla base di questa relazione geologica – ha proseguito la titolare di Palazzo Varchi – verrà realizzata la progettazione degli interventi, suddivisa in lotti, su un complesso architettonico tutelato in modo da iniziare subito con le urgenze fino al completamento dei lavori".

Un’operazione di rifacimento che la cittadinanza attende da tempo, considerando il valore affettivo che il luogo riveste, e che si estenderà anche alle necropoli di due frazioni. Del resto, in linea con quanto indicato nel programma amministrativo, ha ribadito la prima cittadina, l’intenzione è "intervenire su tutti e sette i cimiteri del territorio, luoghi sacri del ricordo, dove fare visita ai nostri cari, che vogliamo rendere più sicuri e decorosi". A cominciare da quello di San Marco, che ha bisogno della ristrutturazione dei muri perimetrali, pericolanti e transennati da mesi. "Abbiamo dovuto attendere l’autorizzazione della Soprintendenza, ma entro la fine dell’anno saranno affidati i lavori", ha sottolineato la sindaca ricordando che in questo caso è già pronto il progetto esecutivo, per un costo di circa 100 mila euro. La stessa cifra, infine, occorrerà per le opere di manutenzione del camposanto di Levane. "La progettazione è in corso – ha concluso – e l’intervento sarà appaltato nel 2024".