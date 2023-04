Maxi incidenti, ancora caos in Autosole Dieci chilometri di fila e uscita consigliata

AREZZO

Periodo "caldo" sull’A1. Dopo una Pasquetta da bollino nero, con code e blocchi per traffico intenso da gita fuori porta e ben quattro incidenti, ieri pomeriggio l’Autosole si è trovata bloccata. Un maxi incidente, poco prima delle 16, è avvenuto nel tratto tra Arezzo e Valdarno, verso Firenze, all’altezza di Montalto, a seguito del quale si sono creati più di otto chilometri di coda. Coinvolte tre auto e due furgoni. Il traffico a lungo si è visto costretto su una sola corsia. Quattro i feriti, una donna di 43 anni, un uomo di 72 e due minori. Sono stati trasferiti tutti in codice giallo all’ospedale della Gruccia. Sul posto un dispiegamento di forze, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando aretino, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Non c’è un attimo di respiro per l’A1. Appena due giorni fa protagonista è stato il traffico da gita fuori porta o da rientro, tipico del giorno di Pasquetta.

Alle lunghe file si sono aggiunti ben tre incidenti con, conseguenti, dieci feriti. E’ stato il caos. I primi due scontri, concatenati uno con l’altro, sono avvenuti a sud del casello Valdichiana. Poco prima delle 11, coinvolte tre auto con sei persone ferite.. E’ nella coda che si è creata a seguito dell’incidente, che c’è stato un altro scontro tra un camion e due auto, con altri tre feriti tra in quali un 40enne trasportato in codice rosso a Siena con il Pegaso, atterrato sull’A1. Verso le 18 sempre di ieri in direzione nord, il quarto incidente tra Monte San Savino e Arezzo. Uno scontro auto e camion. Feriti una donna di 46 anni trasportata da Pegaso a Careggi e un ragazzino al Mayer.

Gaia Papi