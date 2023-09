Maxi furto alla scuola Margaritone Via 100 tablet: bottino da 70 mila euro

di Luca Amodio

AREZZO

Maxi colpo da 70mila euro nella notte all’istituto Margaritone, frutto dei 100 tablet prelevati dai ladri. E’ successo nella notte tra lunedì e martedì, bersaglio del raid la scuola media in via Tricca. Qui i delinquenti hanno fatto irruzione nella notte, entrando da una porta sul retro dell’edificio. La banda, difficile pensare altrimenti dalla dinamica, è andata a colpo sicuro: sapeva dove si trovava la chiave, ben nascosta dagli addetti ai lavori della scuola, con cui hanno potuto aprire il carrello mobile in cui erano disposti i tablet. Qui erano piazzati i dispositivi informatici, necessari oltretutto per facilitare e agevolare l’apprendimento di tutti quegli studenti con disabilità. La banda ha portato via anche altri computer presenti nella scuola. Ma non solo: chi ha fatto irruzione nell’edificio ha provato a colpire anche le macchine automatiche di bibite e merendine che sono state scardinate per saccheggiare le monetine dentro, così come gli armadietti di studenti e professori. I ladri conoscevano la scuola e i suoi segreti. Non a caso nell’ufficio della preside Virginia Palladino, lì dove niente di prezioso c’era, i malviventi non hanno nemmeno provato a entrare mentre invece si sono diretti spediti nelle stanze delle segreterie. Qui hanno staccato i cavi dei computer con l’intento di fare il carico anche di quelli ma poi, forse disturbati da qualcuno o qualcosa, hanno lasciato tutto intatto al loro posto. A dare l’allarme un collaboratore scolastico che nella prima mattinata ha avvertito subito la dirigente scolastica e la polizia che sta indagando sul caso.

Il giorno prima, ben due volte era suonato l’allarme antifurto dell’istituto: prima alle 16 e poi alle 21. La vigilanza aveva avvertito la preside ma non c’era - o almeno non sembrava ci fosse - nulla di sospetto. Forse la banda ha fatto suonare volontariamente l’allarme prima del raid per prendere le misure e agire - al momento propizio - con maggiore sicurezza e precisione.

"È un danno enorme per la scuola e per tutti gli studenti, specie i più fragili - dice la preside Virginia Palladino - quest’anno saremmo dovuti partire con un progetto di 2.0 con classi digitali che potessero sperimentare una didattica integrativa con gli strumenti informatici: adesso sarà tutto in bilico, ma non ci arrendiamo, cercheremo nuovi sostenitori per offrire il meglio ai nostri ragazzi".