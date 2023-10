Maxi-colpi, 25 telecamere di guardia. Ma la rete pronta entro l’estate

Una rete a maglie strette. Venticinque postazioni telematiche sono gli snodi strategici lungo le vie di entrata e uscita dalla città. Non solo: la rete si estende alla cintura che abbraccia Arezzo e si propaga alle vie di collegamento con le vallate. Il piano messo a punto dal Comune e curato nei dettagli dal comandante della Polizia municipale Aldo Poponcini, nasce dal rapporto di collaborazione con la prefettura e dal lavoro condiviso al tavolo per la sicurezza presieduto dal prefetto Maddalena De Luca.

Maglie strette, per "rendere pressochè impossibile ai malviventi uscire dalla città senza essere individuati", spiega Poponcini. Tracce catturate dagli occhi telematici che leggono le targhe dei veicoli e le trasmettono in tempo reale agli operatori della sicurezza. Tutto coordinato per fermare le bande itineranti che hanno messo a segno tre colpi in sei mesi e si muovono sfruttando la posizione baricentrica della città rispetto all’Autosole e alle principali infrastrutture viarie che incrociano gli accessi alle vallate.

Probabilmente, il commando che ha assaltato la Multiform di Quarata, ha trovato una via di fuga sulla Setteponti e da lì in autostrada. Un’ipotesi al vaglio degli investigatori. E proprio la strada che rappresenta la porta per il Valdarno sarà nella mappa dei punti strategici per le telecamere. "È un impegno messo in campo da tempo ma intensificato dopo l’escalation degli assalti alle aziende orafe", commenta l’assessore Alessandro Casi. Completata l’individuazione dei punti strategici, ora "si entra nella fase del progetto esecutivo e saranno i tecnici a dettagliare i singoli aspetti dell’infrastruttura telematica". Che non servirà solo a tracciare i blitz dei banditi, ma pure a intercettare veicoli rubati o senza assicurazione. Versante, quest’ultimo, sul quale Poponcini ha giocato d’anticipo: da due anni i suoi uomini utilizzano un’applicazione sui telefonini di servizio per verificare il rispetto delle regole.

Le nuove telecamere colmano "un gap e rappresentano uno strumento efficace per un sistema di controllo a livello di videosorveglianza per la lettura delle targhe che finora non c’era".

Il valore aggiunto sta nel risultato che garantiscono: "Una volta attivate, consentono un monitoraggio totale sulle auto in entrata e uscita dalla città, inserite nella black list, oltre alla verifica sui veicoli che possono essere utilizzati in azioni delittuose verso le aziende orafe, ma anche per qualsiasi tipo di attività".

Saranno istallate sulla tangenziale e il raccordo autostradale e tra le postazioni già individuate ci sono le zone di Ceciliano per i collegamenti con il Casentino, Indicatore, San Leo, Ponte a Chiani per il Valdarno, Santa Firmina, via Vittorio Veneto, Olmo per la Valdichiana. E per la Valtiberina, gli occhi telematici si accenderanno nella zona stadio e in via Anconetana. Sono alcune delle zone indicate nel piano.

I tempi? "Abbiamo predisposto tutto il materiale in modo tale da consentire ai tecnici di eseguire il progetto. Successivamente, potremo partire con l’acquisto dei dispositivi e procedere all’istallazione. Molto probabilmente saranno in funzione entro l’estate", dice Casi.

Dal quartier generale della municipale Poponcini morde il freno: "Se sarà possibile, cercheremo in tutti i modi di accorciare le tempistiche". Un impegno condiviso con "il prefetto De Luca che ringrazio per la collaborazione" ma che nella lista delle sue priorità resta ai primi posti.

In ballo c’è la protezione della città e la sicurezza di chi ci vive e ci lavora.