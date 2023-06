Maturità: quando passava uno studente su 5 La "strage" anni ’20 su programmi monstre

Claudio Santori

Liquidato il Covid con tutta la devastante serie di restrizioni e imposizioni, eccoci di fronte alla “riforma” della Maturità: il MIM (Ministero non più della Pubblica Istruzione, ma dell’Istruzione e del Merito) ha cambiato tutte le regole. Come da copione, se si ripensa alla teoria di ministri ognuno dei quali, da cent’anni a questa parte, ha operato la sua modifica della micidiale formula escogitata da Giovanni Gentile. Certo un cambiamento ci voleva, non foss’altro per celebrare nientemeno che il centenario (1923-2023) di questo mitico esame che ha terrorizzato i bisnonni, i nonni e i genitori degli attuali candidati, fra i quali continua a spargere ansie e qualche attacco di panico. Eppure i ministro Valditara, docente ordinario di Diritto Romano, si trova ad essere invece il primo ministro che, a parte il nome del Ministero, non ha cambiato nulla nella liturgia della Maturità, limitandosi a tornare tout-court alle modalità pre-Covid!

E così i maturandi hanno affrontato i le prime due prove scritte e si apprestano ad affrontare, martedì, la restaurata e famigerata terza prova. Uuna riforma che non è una riforma, ma una restituzione perché l’esame “tornerà a essere configurato secondo le disposizioni pre Covid!

Nei candidati le ansie non hanno ragione di essere perché, come sono stati tutti ammessi, così saranno tutti diplomati. La preoccupazione principale è stata di assicurare gli studenti e nel contempo ammonire le commissioni (parlando a nuora perché senta la suocera) che la prova orale dovrà essere un “colloquio” da mantenersi rigorosamente (sotto pena di ricorso) nelle linee esposte dai temi più significativi di ciascuna disciplina, come indicati nel documento del Consiglio di Classe.

Ma com’era l’Esame di Stato nell’originale ottica gentiliana? Ce ne informa un documento istruttivo che mi capitò di trovare quando ero vice preside del Liceo Classico “Petrarca”: il programma per la Maturità del 1926, deliberato nell’Adunanza n. 11 del 12 febbraio 1926. Nella foto le chilometriche disposizioni per l’italiano e il latino, impensabili oggi neppure per la più agguerrita e intransigente facoltà di lettere classiche! Per il latino: un libro intero di Livio; un canto intero dell’Eneide; 40, dicasi quaranta odi di Orazio; 30, dicasi trenta carmi di Catullo, Tibullo e Properzio (naturalmente in lettura metrica non solo dell’esametro!); diecine di pagine di Cicerone, Seneca e Quintiliano.

Per il greco Ione di Platone, Agamennone di Eschilo (l’intera tragedia: 1406 versi!) e un numero imprecisato di Idilli di Teocrito (greco ellenistico che prevede precise competenze dialettali!). Ugualmente tosti (ma è dir poco!) i programmi delle altre discipline, compresa l’educazione fisica tra esercizi di quadro svedese e di cavallina!

I candidati sostennero le prove scritte nella sede di Arezzo e quelle orali presso il “Galileo” di Firenze. Erano in tutto 23 (12 interni e 11 privatisti). A giugno ne furono approvati, come allora si diceva, 4 (2 interni e 2 privatisti); ne furono respinti 9 (5 interni e 4 privatisti) e altrettanti furono rimandati a ottobre (6 interni e 3 privatisti) tutti approvati con il minimo, tranne un interno.

Del resto il liceo intitolato a Francesco Petrarca era stato aperto il 30 novembre 1856 con il nome di “Imperiale e Regio Liceo” per disposizione di un decreto del 30 giugno 1852 di Leopoldo II, Principe Imperiale d’Austria, Principe Reale di Ungheria e Boemia, Arciduca d’Austria e Granduca di Toscana. Una tradizione di intransigenza teutonica accompagnò questa scuola fin dal suo primo vagito, tanto che gli aspiranti all’iscrizione alla prima classe dovettero superare un durissimo esame di ammissione: inizio il 1° dicembre 1856 e si protrasse per tutta la prima metà del mese. Fu ammesso meno del 50% degli aspiranti, quasi tutti maschi. Al leggendario don Giuseppe Bravi -fondatore e direttore del liceo per anni- interessava la qualità e non la quantità, curiosamente già portatore di quel concetto di scuola autoritario, classista e maschilista che sarà il principio fondante della scuola gentiliana.

Esattamente cento anni fa, nell’ottobre del 1923, il Ginnasio venne regificato e l’istituto assunse il titolo definitivo di “Regio Liceo Ginnasio Francesco Petrarca”. Quello che non mutò fu il taglio dei programmi delle singole discipline. Si pensi che, per esempio, il programma di italiano della III Ginnasiale, corrispondente alla nostra III Media, prevedeva per alunni tredicenni uno studio esaustivo di grammatica e di analisi logica, nonché la lettura integrale dei Promessi Sposi, del Coriolano di Shakespere e l’interpretazione di un centinaio di liriche del Pascoli! In IV Ginnasiale erano d’obbligo l’Inferno di Dante, una trentina di novelle del Boccaccio, Gl’Innamorati del Goldoni (integrale), Il Misantropo di Molière (integrale). Il massimo del “carico” per italiano e latino lotrovo nella I Liceo, dove a tutto il riepilogo del Ginnasio, si aggiungono l’integrale del Canzoniere nonché la Giostra, l’Orfeo e liriche varie del Poliziano, mentre le novelle del Boccaccio diventano 49.

Il tutto con docenti provenienti da tutta Italia, fra i quali Medea Norsa, futura grandissima papirologa; Vincenzo Polidori o Giulia Sinibaldi, storica dell’arte e futura direttrice del Gabinetto di Disegni e Stampe di Firenze!

Nessuno vorrebbe ritornare a questo massacro di maturità classista, ma riportare questo esame ad essere tale, e non un rassicurante “colloquio”, forse non sarebbe male: all’onorevole Valditara l’ardua sentenza.