Mattone come bene-rifugio: acquisti al +35%

di Massimo Bagiardi

Ai valdarnesi è tornata la voglia di investire sul mattone. Lo dicono i fatti, nel biennio 2021-2022 un aumento del 30-35% delle compravendite degli immobili rispetto agli anni passati. Montevarchi è la più gettonata, si guarda maggiormente alla periferia che al centro storico con edifici privati, non condominiali, magari con un pezzo di giardino e, spesso, da ristrutturare merito soprattutto dei bonus edilizi che, per quanto uscito nelle ultime ore, saranno revocati: "Il mercato è molto mutato rispetto al periodo pre - covid - afferma Andrea Nardi uno dei soci del gruppo immobiliare Abita - mentre prima si guardava più al centro con le richieste maggiori ora arrivano per la periferia. I bonus edilizi hanno poi fatto il resto, con una spesa modesta grazie agli incentivi statali il cliente si è ritrovato case nuove di pacca". L’età media di chi compra varia dai 28 ai 50 anni, alte le richieste anche per i monolocali come forma di investimento: "L’incertezza delle banche sta spingendo sempre più la popolazione del territorio a togliere i soldi dai conti correnti e a investirli sulle piccole abitazioni, il cui rendimento annuo degli affitti lo si può inquadrare tra il 6 e il 7%. Dove si compra maggiormente? Si vende di più nel comune di Montevarchi ma fuori dalla zona principale, a San Giovanni è molto richiesto il centro storico, anche per prime abitazioni, mentre a Terranuova si preferiscono zone residenziali più in periferia.

Il prezzo che si investe su queste case si aggira sui 60-70mila euro". Proprio sugli affitti emerge un aspetto piuttosto particolare: è superiore la richiesta rispetto all’offerta: "Abbiamo giornalmente richieste continue di affitto ma mancano case di qualità.

Il cliente preferisce investire anche di più per avere un qualcosa di migliore ma, purtroppo, molti edifici non rispecchiano queste caratteristiche. Peraltro nella nostra zona sono presenti molte aziende importanti che portano persone da fuori e per lunghi periodi, proprio per quanto appena detto non è mai facile accontentare il privato". Altro aspetto da valutare il discorso legato alla classe energetica che potrebbe essere attuato dal 2030: "Sembra strano, senza niente di concreto in mano, ma avvertiamo già un pizzico di preoccupazione nella nostra clientela. Prima nessuno, o quasi, si informava sulla classe energetica mentre ora è una delle prime domande che fanno. Dovesse passare il tutto sarebbe drammatico, saranno in pochi coloro che possono permettersi di spendere tanti soldi per adeguare le mura domestiche. In Valdarno - conclude Nardi - nella stragrande maggioranza, eccezion fatta per le recenti ristrutturazioni, ci sono classi energetiche molto basse".