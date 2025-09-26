Matti per il Calcio, il torneo Uisp. I dipartimenti di salute mentale in campo con due squadre aretine

E’ iniziata ieri con le prime partite "Matti per il calcio", la XVII Rassegna nazionale di Calcio a 7 dei Dipartimenti di salute mentale organizzata dalla Uisp. In campo allo stadio Giulio Merlini di San Benedetto del Tronto fino a domani, 12 squadre miste, con giocatori e giocatrici che sono arrivati dalle Asl di tutta Italia, tra cui le aretine Pionta Arezzo Aps e Arkadia Onlus. Si tratta di formazioni composte da persone con disagio mentale, medici, infermieri, operatori sportivi e familiari. Trenta le partite di calcio a 7, una dietro l’altra, che si svolgeranno nell’arco di tre giorni. Il fischio d’inizio ieri alle 16, mentre le finali si terranno domattina. Sul prato verde dello stadio della Sanbenedettese sono stati tracciati due campi a sette, che accoglieranno gli incontri con due tempi da 20 minuti ciascuno.

Marco Capulli, accompagnatore e allenatore del Pionta Arezzo, c’è grande entusiasmo per questo torneo?

"I ragazzi sono contentissimi, questa è la 17esima edizione del torneo Matti per il calcio e noi abbiamo partecipato una decina di volte, l’anno scorso siamo arrivati ottavi quest’anno speriamo almeno di replicare. I nostri ragazzi e pazienti sono entusiasti, anche se stavolta il viaggio è stato più lungo del solito per arrivare a San Benedetto. Saremo qui per tre giorni, la nostra delegazione è composta da 10 giocatori di calcio a 7, tre infermieri, un volontario e 9 pazienti. Siamo stati sistemati in albergo, la Uips pensa a tutte le 12 squadre che arrivano da ogni parte d’Italia".

Due su 12 le formazioni aretine che partecipano…

"Ci siamo noi con il Pionta Arezzo Aps che fa riferimento al dipartimento di salute mentale della Asl e poi c’è l’Arkadia Onlus di Terranuova Bracciolini". Quello con il calcio è un impegno che dura tutto l’anno?

"Durante l’anno partecipiamo con la Uisp a un torneo provinciale speciale per ragazzi con queste difficoltà insieme ad altre associazioni del terzo settore. Dall’anno scorso abbiamo fatto anche un’affiliazione al Centro sportivo italiano sempre con altre associazioni della salute mentale, partecipando a un campionato regionale. Non solo, abbiamo un accordo con l’Arezzo calcio, l’anno scorso abbiamo fatto un’amichevole con l’Arezzo per chiudere la stagione ufficialmente e quest’anno dovremmo iniziare una collaborazione anche con l’Acf Arezzo calcio femminile".

Per i pazienti giocare una partita è una medicina?

"Per loro è una terapia, lo sport aiuta ad abbattere non solo lo stigma e la percezione di malato mentale, ma riduce decisamente l’apporto farmacologico e il problema del ritiro sociale. Spesso si tratta di persone che stanno a casa e che così vengono portate fuori dal confine della propria abitazione. E’ molto soddisfacente, in alcuni casi si vedono persone trasformate".