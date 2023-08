Matteo Addabbo Organ Trio Musica per Smart Festival

Ultimo appuntamento in musica per l’Arezzo Smart Festival, stasera alle 21:15 all’Arena Eden di Arezzo, con il Matteo Addabbo Organ Trio con Matteo Addabbo all’organo hammond, Andrea Bucciarelli alla chitarra e Simone Brilli alla batteria. L’evento è a cura di Officine della Cultura in collaborazione con Associazione Jazz On The Corner. Prendendo come riferimento grandi personalità dell’organo hammond, quali Jimmy Smith, Jack McDuff e Larry Young, nella sua ricerca sonora il trio si esprime con una nuova freschezza compositiva, grazie alle influenze più contemporanee di Larry Goldings e della musica mediterranea. Il trio, guidato dall’organista, pianista e compositore senese Matteo Addabbo, uno fra i migliori hammondisti itaniani, presenterà ad Arezzo il suo ultimo lavoro discografico, "L’asino che vola", edito da Dodicilune Records, grazie a brani originali riconducibili agli stili del jazz più attuale. ""L’asino che vola" è una raccolta di brani che ho composto tra il 2019 e il 2022, anni come tutti noi sappiamo molto complessi. Come per uno strano scherzo del destino in mezzo a tutto questo si sono sovrapposti ulteriori eventi molto "provanti" per la mia vita privata ed anche per la mia salute - racconta Matteo Addabbo - Così, appena ho avuto la possibilità, le forze fisiche e mentali, ho deciso di registrare questi nove brani e di farne un disco. Alcune di queste tracce sono dedicate ai miei compagni di viaggio, ovvero gli amici di sempre Muccia e Beni, che costituiscono il mio "Organ Trio". Altre tracce sono dedicate ad alcuni dei miei eroi musicali; altre invece sono dedicate a tutte quelle anime che in questi anni tremendi se ne sono andate via".