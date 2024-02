Mattarella nei luoghi della strage. Il capo dello Stato sceglie Civitella per la cerimonia del 25 aprile

di Matteo Marzotti

CIVITELLA

Sarà un 25 aprile che resterà nella storia il prossimo per Civitella. Il piccolo borgo medievale della Valdichiana riceverà infatti la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La seconda in pochi mesi nell’Aretino, dopo quella a Camaldoli. Si ripete quanto accaduto lo scorso anno quando la massima carica dello Stato avevo lasciato la capitale per recarsi a Cuneo e qui aveva pronunciato il suo discorso durante la visita a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves. Ma quella di Mattarella a Civitella è anche una visita dall’alto valore simbolico. Il prossimo 29 giugno saranno 80 anni esatti dall’eccidio nazifascista che costò la vita a 244 persone, civili indifesi, tra Civitella, Cornia, San Pancrazio. Un anniversario per il quale il Comune sta lavorando da tempo ad una serie di iniziative.

"È certamente una grande emozione - confessa Andrea Tavarnesi, sindaco di Civitella in Val di Chiana - Nell’anno in cui ci apprestiamo a celebrare l’80esimo anniversario dell’eccidio di Civitella, Cornia e San Pancrazio, la visita del Capo dello Stato in occasione del 25 aprile nei luoghi della strage rappresenta per la nostra comunità un grande segnale di vicinanza, di solidarietà e di unità da parte delle istituzioni e del Paese. Sarà una festa della liberazione straordinaria per il nostro territorio. Ringraziamo di questo innanzitutto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ci onora della sua presenza". Una visita che si inserisce quindi nel ricordo delle vittime della strage. "Quando nelle scorse settimane - ha detto Antonio Mazzeo, pesidente del consiglio regionale - abbiamo promosso ed approvato, come Consiglio Regionale della Toscana, una legge dedicata proprio agli 80 anni dalla liberazione e dalle stragi nazifasciste non avremmo mai potuto immaginare di ricevere un dono così grande come la presenza del capo dello Stato". Parole a cui fanno eco quelle del presidente della Toscana, Eugenio Giani. "Civitella è stata teatro di una terribile strage nazifascista, - continua il presidente Giani - Sottolineare l’importanza della liberazione e il prezzo pagato da tutti i cittadini italiani, anche i civili, anche i più inermi, per conquistare la libertà e la democrazia, è essenziale oggi più che mai, mentre nuove guerre insanguinano l’Europa e le zone ad essa vicine".