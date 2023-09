Mattanza di cuccioli nel cassonetto. Il killer ha le ore contate: c’è il video

Potrebbe avere le ore contate il responsabile della mattanza dei cuccioli. I militari della Compagnia dei carabinieri di Cortona, a cui è affidata l’indagine, potrebbero proprio in queste ore entrare in possesso delle immagini delle fototrappole sistemate nell’area. Gli otto cani appena nati, stati gettati nel cassonetto e sono morti di stenti e, probabilmente, per i colpi ricevuti prima di finire in un sacco nero dell’immondizia.

Dalle immagini sarebbe possibile risalire all’autore o agli autori del deprecabile gesto e procedere ad una formale denuncia. Uccidere cani, gatti e altri animali, infatti, è un reato previsto dalla legge se il fatto viene commesso con crudeltà e senza motivo.

L’autore rischia quindi la denuncia nelle forme ordinarie ma anche fino a 4 anni di carcere. Quest’ultimo caso si determina soltanto qualora l’uccisione sia "volontaria e non necessaria". La notizia dell’uccisione dei cuccioli ha scosso la comunità cortonese dove il fatto è accaduto. Sono state le volontarie del canile intercomunale di Ossaia a darne notizia pubblicando un post sui social, corredato dalla foto dei cuccioli sottoposti alla mattanza.

Il rinvenimento risale a lunedì nella zona di Sant’Angelo. A trovare i cuccioli, è stata una signora che abita lì, intenta a buttare una busta della spazzatura nel cassonetto. Ha sentito uno strano rumore provenire proprio dal contenitore che stava utilizzando. Così ha deciso di vederci più chiaro e di aprire il sacco nero da cui provenivano i rumori.

La scena che si è trovata di fronte è stata raccapricciante. Gli otto cuccioli erano pieni di sangue e con ferite evidenti alla testa. Ha chiamato le volontarie del canile per cercare aiuto. Solo uno dei cuccioli, una femmina, era ancora in vita, ma si è interrotta nemmeno ventriquattro ore dopo e nonostante le cure disperate del veterinario a cui era stata affidata. Anche il sindaco Luciano Meoni ha perentoriamente condannato il gesto auspicando che le forze dell’ordine possano individuare quanto prima l’autore.

"La nostra comunità respinge ogni atteggiamento violento nei confronti degli animali, vogliamo esprimere il nostro sostegno ai volontari del canile e alla persona che ha fatto la scoperta", ha sottolineato il primo cittadino.

Le volontarie del canile si sono dette preoccupate anche per la mamma dei cuccioli. Se il proprietario si è disfatto in maniera così crudele dei cagnolini, potrebbe non voler assistere nemmeno la cagnolina che li ha partoriti dandole medicinali adatti ad evitarle mastiti e infezioni che possono anche essere letali.