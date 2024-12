Matrimonio al teatro Dovizi. Dalla Germania a Bibbiena per celebrare la passione della madre

La madre, morta di recente per un male incurabile, era una "spettatrice errante" grande appassionata di teatro. E lui, ingegnere aretino che vive da anni all’estero, ha deciso di tornare in Casentino per sposarsi al teatro Dovizi, un luogo che sua madre amava tantissimo. Le nozze con la sua compagna, una ricercatrice farmaceutica conosciuta a Stoccolma saranno celebrate proprio oggi in forma privatissima.

E’ la storia di Nicola Giramondi, che ha voluto in questo modo onorare la memoria della madre e sentirla ancora al suo fianco in un momento importante come quello delle nozze.

Proprio in questi giorni è stata inaugurata dall’assessore Francesca Nassini, insieme a rappresentanti di Nata Teatro e al gruppo degli spettatori erranti aretini, una targa commemorativa dedicata alla memoria di Gabriella Foschi, compianta spettatrice errante molto affezionata al teatro bibbienese, a cui il figlio ha voluto destinare una piccola donazione in memoria della madre.

Un momento toccante al quale seguirà oggi quello del matrimonio tra Nicola Giramondi e la compagna Benedetta Maria.

"Trovarmi in questo teatro e vedere una targa dedicata a mia mamma - dice Nicola Giramondi - è la cosa più bella che potevo immaginare, che mi poteva accadere in questo momento della mia vita.

E’ stata una bella scoperta anche la conoscenza delle tante amiche che mia madre aveva in questo contesto dei teatri della provincia di Arezzo.

Ha scoperto tardi il teatro nella sua vita, il suo primo amore era l’arte.

Da piccolo mi ha portato a non so quante mostre in giro per l’Italia. Ma credo che nell’ultimo momento della sua vita abbia avuto un nuovo grande amore, il teatro appunto.

E adesso scoprire aspetti così belli di mia madre mi rende molto sereno". Gli operatori e attori di Nata Teatro hanno dedicato una targa proprio all’interno del teatro Dovizi dedicata a questa appassionata spettatrice che ha dedicato la sua vita alla cultura.

"Con Gabriella ci siamo conosciute proprio con il progetto della Rete Teatrale aretina - ricorda Sara una delle spettatrici erranti - che ci ha portato a fare tante gite insieme, a trovarci per condividere impressioni e idee.

Il teatro è comunità, è benessere dell’anima, è amicizia vera, famiglia all’insegna della magia e della cultura".

La targa, affissa a una delle balaustre del teatro per tenere sempre un posto immaginario per Gabriella, è stata affiancata da una foglia e da una rosa rossa.

"La foglia rappresenta la leggerezza e insieme la caducità della vita - ha spiegato Livio Valenti di Nata Teatro - mentre la rosa è passione e bellezza quella che Gabriella ha sempre portato in questo teatro che amava in modo particolare".