Materiali in scena, Elisa Fini e Barbara Petrucci presentano "InAttesa"

Stasera alle 21.30, al Teatro Comunale di Cavriglia secondo appuntamento della rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori: Elisa Fini e Barbara Petrucci presentano " INattesa (di un responso medico, di un figlio, dell’imprevedibile giostra tra la vita e la morte)". L’ideazione e la scrittura drammaturgica sono di Elisa Fini e Barbara Petrucci che ha curato anche la regia. A seguire il monologo di e con Andrea Roselletti: "Stavo per morire dal ridere". La produzione è della cooperativa teatrale Diesis Teatrango. "Ho capito che cio` che avevo scritto per me, doveva diventare di tutti. Questa e` la mia storia..." Con queste parole inizia lo spettacolo, che ha preso vita in seguito a una storia vera, accaduta proprio all’attrice che la interpreta. Come lei stessa racconta e` stato importante scrivere per superare cio` che stava vivendo, per tenersi occupata nelle tante attese, per razionalizzare e sperare di ridimensionare, per non gravare troppo sugli altri con i suoi "pensieri pesanti". Piu` di un medico l’ha definita "miracolata dalla prevenzione" cosi che ha capito che cio` che aveva scritto per se poteva essere utile ad altri. Grazie all’incontro con Barbara Petrucci, regista toscana gia` impegnata da molti anni in percorsi di teatro sociale, il desiderio si e` trasformato in un progetto artistico complesso e delicato e divulgare la sua esperienza e` diventato un dovere morale. Nella fase della creazione dello spettacolo, per capire la linea guida da seguire nello sviluppo drammaturgico, e` stato illuminante il confronto col dottor Iacopo Nori, direttore Diagnostica Senologica di Careggi, che ha indicato quale focus per la prevenzione, non tanto la necessita` di parlare di tumori, quanto la possibilita` di concentrarsi sulle emozioni. "L’ altro monologo" di e con Andrea Roselletti è "Stavo per morire dal ridere"... "disse una che accompagnavo all’ennesima visita in oncologia. Mi ha insegnato che la malattia e` talmente dolorosa che va presa a ridere".