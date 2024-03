Master sul gioiello. Iscrizioni aperte fino al 15 marzo

Sono aperte fino al 15 marzo le iscrizioni al Master in "Storia, Design e Marketing del Gioiello", nato dall’accordo tra università e imprese del comparto orafo aretino. Il master è organizzato nel Campus universitario di Arezzo. Il corso post laurea, sempre più attento alle esigenze dei distretti orafi italiani e aretino, con continuità negli ultimi anni è riuscito a favorire l’apertura di attività private e a inserire in imprese i propri diplomati, con un occupabilità di oltre il 70 per cento.