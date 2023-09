Massimo Menci nuovo presidente sezione rimorchi

Massimiliano Menci, direttore generale della Menci, azienda di Castiglion Fiorentino leader nella produzione di semirimorchi e cisterne per trasporto mangimi, è il nuovo presidente della sezione rimorchi dell’associazione nazionale dell’industria automobilistica. Menci ricoprirà l’incarico all’interno dell’ansia per il quadriennio 2023-2027, dopo la nomina dello scorso 12 settembre. "Ringrazio tutti gli associati per la fiducia accordatami e accolgo con piacere questa nominata - ha detto Menci - forte della coesione dell’apertura al confronto tra le imprese del sezione, accumunate dagli stessi obiettivi, intraprendo questo mandato garantendo il massimo impegno per raccordare la voce nel settore, affinché possa dare il suo contributo per accrescere la sostenibilità del trasporto merci proseguendo la collaborazione con le istituzioni". Menci oltre ad essere direttore generale dell’azienda, che vanta 90milioni di fatturato e 300 addetti.