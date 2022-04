"Massima attenzione sul disagio giovanile", si è insediato il nuovo questore

Arezzo, 20 aprile 2022 - Combattere il disagio giovanile e la violenza di genere. Sono questi i due temi forti annunciati dal nuovo questore, insediatosi oggi ad Arezzo. E quindi un occhio particolare agli eccessi di alcol e all'uso di sostanze stupefacenti. "E vorrei combattere la violenza di genere, in particolare tra le mura domestiche"

E' Maria Luisa Di Lorenzo, nata a Sessa Aurunca il 3 luglio 1962. Il nuovo capo della polizia di Arezzo giunge in Toscana dopo aver ricoperto lo stesso incarico a Rieti dal 23 dicembre 2019 (è stata la prima donna a capo della Questura reatina, e lo è si quella aretina).

La 59enne si è laureata in Giurisprudenza alla Federico II di Napoli, in Scienza della Pubblica Amministrazione presso l’Università degli Studi di Catania ed ha conseguito un Master in gestione e sviluppo delle risorse umane alla Cesare Alfieri di Firenze.

Dal 1991 nella polizia, ha prestato servizio per 12 anni presso la Questura di Firenze e nei 15 anni successivi ha ricoperto altri importanti incarichi nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, facendo anche parte, presso la Questura di Torino, dello staff organizzativo delle Olimpiadi invernali del 2006.