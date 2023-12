"Massima attenzione per la collocazione dell’opera"

Il consiglio comunale di Siena, durante la seduta di ieri ha approvato una mozione in merito alla locazione di Medioetruria. Il documento è stato presentato dai consiglieri del gruppo Le Biccherne, ed è stato emendato dai consiglieri di Fratelli d’Italia e dai consiglieri del Pd. Il testo della mozione impegna il sindaco e la giunta comunale, "ad esercitare un ruolo sempre più vigile ed attivo nei confronti di RFI e del Ministero delle Infrastrutture affinchè, tenendo conto delle risultanze del tavolo tecnico ministeriale tenutosi il 30 novembre 2023 venga mantenuta la massima attenzione sulla collocazione e realizzazione della stazione Medioetruria a Creti-Farneta". Il documento impegna altresì la giunta e il sindaco a "far sentire le istanze e le esigenze della città nelle sedi appropriate richiedendo un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture". Nelle premesse il documento riprende la valutazione secondo cui tra le possibilità di collocazione della stazione, è stata scelta Creti eliminando ogni altra opzione.