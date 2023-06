Martino: "Ho trovato un altro Elia" Marmorini esulta: "È per mia madre"

di Sonia Fardelli

e Alberto Pierini

"Non è ancora un Cicerchia, lui lo sa: ma io lo chiamo già Elia". Martino Gianni, tranquillo come quando passava i giorni di Giostra a pescare sul fiume, racconta al microfono il suo terzo miracolo. Al microfono di Teletruria, all’ennesima maratona televisiva, e poi ai taccuini. "Che ho fatto io? Gli ho dato un po’ di tranquillità e un po’ di motivazione, tutto qui". E’ il tutto che toglie il fiato a Sant’Andrea, trasforma la porta in una bolgia, fa correre, piangere, sognare i quartieristi.

"Lo avevo detto ieri alla cena propiziatoria e poi ai ragazzi prima della gara: giochiamo contro due atleti stratosferici, ma lo siamo anche noi, lo siete anche voi". Forse lo sono davvero, forse li ha convinti, forse la legge di Martino scatta sempre e per sempre.

Lo strappo di un addio che non era mai stato del tutto digerito sembra lontano mille miglia. "Questo è il mio quartiere, questa è la mia gente". E in poche parole l’ex re della piazza ricuce i motivi del successo ma anche gli anni della sua vita. Pur non ripudiando l’altra. "Ci siamo abbracciato sotto le Logge con Geppetti: mi ha guardato e me lo ha detto, tu non sei qui per giocare". Si conoscono, si conoscono a memoria: ma mai come in questo caso la conoscenza diventa un modo per stimarsi da avversari.

Intorno a lui esplode la torcida biancoverde. "Non ci credo, non ci credo ancora" dice Saverio, o forse Elia, Montini. E’ appena entrato nella leggenda della Giostra, per ora tre cinque su quattro carriere, ma ha l’espressione tranquilla e birichina proprio di Elia. "Abbiamo lavorato tanto, da anni Sant’Andrea non vinceva una Giostra ce lo meritavamo tutti".

Il capitano Andrea Gavagni piange in un angolo. "E’ stata una lotta tra giganti, la dedico anche al mio predecessore". E’ la notte della vittoria, è la notte anche delle buone intenzioni. "Questo è un quartiere che lavora tutto l’anno, fa serate, incontri, vive: è anche quello il nostro segreto".

Tommaso Marmorini dà "benzina", sulla linea del suo soprannome a tutto l’ambiente. "Saverio per me è un mostro". Sì, la notte senza strappi, la notte dove tutto sembra bello o forse lo è davvero. "Dedico la lancia alla mia mamma che da lassù di sicuro mi ha guardato. E la dedico alla mamma di Andrea Lanzi, morta in questi giorni". Il gigante, anche lui buono, del microfono non prende la parola subito, forse per non tradire l’emozione, che però si taglia con il coltello.

"Abbiamo approfittato di una vera casualità: il 2 di Gianmaria" commenta ancora Martino, che non dimentica di averli creati lui i due ragazzi terribili. "Mi dispiace ma ora è il momento di fare festa". Una festa che corre e dilaga dappertutto. Intorno i musi lunghi di chi ha perso per un’incollatura. "Sono stati grandi rivali, meritano un riconoscimento" esclama il rettore Maurizio Carboni. "Ma alla cena propiziatoria sentivo il clima giusto. Tanto da essersi sbilanciato. "Domani andrò alla Colonna Infame" aveva detto. E c’è salito, anche se lui come gli altri non ha mai amato quell’angolo per la consegna della lancia. Ma non immaginava sarebbe stato lui a riceverla. Porta del Foro mastica amaro ma con l’orgoglio di chi ha combattuto fino alla fine. Con una gara chiusa dal duello tra due amici: Montini e Rossi. La Giostra è anche questo. La Giostra è soprattutto questo.