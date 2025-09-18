Martino è rossoverde. Il Re della Piazza tenta l’ultimo ribaltone

di Sonia Fardelli

AREZZO

Martino ha messo piede ufficialmente nel quartiere di Porta Crucifera. E’ stato già alle scuderie di Antria e si è incontrato con tutto il consiglio direttivo insieme ad Andrea Bennati che con lui condividerà questa avventura in rossoverde. Il terzo quartiere dove l’ex re della Piazza, vincitore come giostratore di 13 lance d’oro, accetta l’incarico di allenatore. L’inizio è stato a Porta Santo Spirito per il quale alla fine ha vinto 9 lance d’oro, ma soprattutto è riuscito a creare quella coppia di campioni che sono Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci. Poi il ritorno a Porta Sant’Andrea in veste di allenatore nel 2023 e anche qui vincendo. Dopo due anni un nuovo divorzio con i biancoverdi e adesso la firma con Porta Crucifera come preparatore. Un colpo importante per la dirigenza di Palazzo Alberti pronta a dare una svolta alle vicende dei cruciferini. "C’era bisogno di uno scossone - dice il capitano Mario Francoia - non è che fino ad ora il quartiere abbia lavorato male,ù ma è giunto il momento di cambiare. E non potevamo certamente perdere questa occasione di avere Martino con noi".

Cosa significa avere Martino Gianni a Porta Crucifera?

"Significa ripartire, ritrovare la vera caratterialità del quartiere. Martino Gianni è una persona che in Giostra non ha bisogno di parole, si commenta da solo. Con lui ricostruiremo il futuro di Porta Crucifera e sarà lui a preparare i nostri binomi del futuro. Può darsi che non vinceremo subito, anche se lo speriamo, ma stiamo iniziando un importante progetto".

La nuova accoppiata rossoverde per la Giostra di giugno sarà Matteo Bruni e Leonardo Tavanti?

"Al momento abbiamo la certezza Martino. E’ lui il nostro punto fermo. Il resto lo vedremo insieme passo dopo passo".

Il ruolo di Andrea Bennati quale sarà?

"Aiuterà Martino Gianni in tutte le fasi della preparazione della Giostra, in particolare nel lavoro dei cavalli. Comunque poi a preparare i binomi ci penserà Martino stesso, come a tutto il resto. Nessuno può insegnare niente a Martino in fatto di Giostra".

Per quanti anni Porta Crucifera si è assicurata le prestazioni di Martino Gianni?

"Per tanti anni".