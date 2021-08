Arezzo, 27 agosto 2021 - Un giorno, solo un giorno, appena 24 ore, basta a cambiare il finale del caso di Martina, la studentessa genovese la cui morte in vacanza è diventata un caso nazionale. E’ quel giorno, infatti, che fa saltare il banco dell’ultimo atto davanti alla sezione feriale della Cassazione: tutti pensavano che mettesse la parola fine su questa storia, interminabile e appesa al destino come una tragedia greca, invece i giudici non possono far altro che fissare un’altra data, il 7 ottobre, davanti a una sezione ordinaria, la quarta, del Palazzaccio.

Allora mancheranno solo nove giorni alla prescrizione, che secondo i calcoli della stessa corte, scatta il 16 ottobre. Un impedimento qualsiasi ed una verità, qualunque essa sia, che sparisce. Ma proviamo a capire meglio. La sezione feriale è quella che lavora solo in agosto e solo sui processi che si estinguono nel corso del mese o nei 45 giorni successivi.

Cioè, calendario alla mano, entro il 15 ottobre. La tentata violenza sessuale di gruppo per la quale sono stati condannati in appello Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi va in archivio il 16. Quanto basta perchè i giudici accolgano l’eccezione presentata dalla difesa Albertoni (d’accordo con quella dell’amico), cui da ieri si è aggiunto un nuovo protagonista di eccezione: Franco Coppi, il più noto degli avvocati italiani, uno che ha messo le mani sui più clamorosi casi giudiziari nazionali degli ultimi decenni, comprese le disavventure penali del Vip per eccellenza, Silvio Berlusconi. Tiberio Baroni, legale storico del campione di motocross, spiega di averlo voluto lui insieme alla famiglia e che lavorerà gratis.

Baroni si tiene anche un’altra arma segreta dentro il cassetto, la memoria inviata al Palazzaccio qualche giorno fa in cui si sostiene che in realtà la tentata violenza sessuale sarebbe già prescritta. L’allungamento a ottobre è infatti avvenuto in seguito ai rinvii del primo processo d’appello dovuti al Covid. E secondo lui, alla luce di una sentenza della stessa corte, non si dovrebbero più conteggiare.

Calcolo che discorda con quello dei giudici della sezione feriale e del Pg d’udienza. Toccherà ai giudici del 7 ottobre dire chi ha ragione, anche se la parte civile, cioè gli avvocati dei genitori di Martina, Bruno Rossi e Franco Murialdo, si sentono abbastanza blindati. C’è un pronunciamento della corte costituzionale, spiegano fonti a loro vicine, secondo il quale lo slittamento dei termini per Covid è legittimo.

Ma ormai siamo davanti a una battaglia giudiziaria che dal merito, cioè dai fatti, si è spostata sui codicilli e le interpretazioni di diritto. Presumibile che nell’udienza davanti alla quarta sezione che si svolgerà in extremis le questioni meramente giuridiche peseranno quanto la lettura di quanto accadde in quell’alba livida del 3 agosto 2011, ormai più di dieci anni fa, quando Martina volò giù dal balcone della camera 609 (sesto piano) di un grande albergo di Palma di Maiorca.

Fuggiva dal tentativo di stuprarla dei due ragazzi di Castiglion Fibocchi e perse l’appiglio mentre provava a scavalcare verso il terrazzo vicino, dicono le motivazione della condanna nel secondo appello di primavera. Alessandro e Luca non hanno mai ammesso niente, Stefano e Carlo Buricchi, i difensori di Vanneschi, parlano di un errore in ogni pagina dell’ultimo verdetto.

L’ipotesi alternativa che forniscono le difese è quella del suicidio (il primo scenario in base al quale il fascicolo fu archiviato in Spagna) o malore. «Gli avevo offerto uno spinello», ha raccontato Albertoni nella sua unica apparizione pubblica, le dichiarazioni spontanee del primo appello. I genitori di lei si ribellano a questa immagine della figlia: lei era una ragazza pulita, non sarebbe mai caduta in slip dalla stanza di due sconosciuti, qualcuno le ha sfilato i pantaloncini e perchè? Domande, ipotesi, scenari lunghi dieci anni. Ora l’ultimo atto: una verità che arriva o svanisce nelle nebbia dei reati estinti? ©