Martina, scuse per le false dichiarazioni L’incontro con i genitori e il reato estinto

di Gaia Papi

"Abbiamo sbagliato. Avevamo 19 anni e la paura ci ha paralizzato". Ieri, nel tribunale di Genova, Enrico D’Antonio e Federico Basetti, i due giovani aretini accusati di false dichiarazioni rese durante le indagini sulla morte di Martina Rossi caduta dal sesto piano dell’hotel delle vacanze a Palma di Maiorca per sfuggire a uno stupro, hanno incontrato i genitori della ragazza. Un incontro voluto dal giudice monocratico che non si era accontentato della lettera inviata un anno fa dai giovani. "Serve concretezza. Toccare con mano quella "resipiscenza", aveva detto. Condizione essenziale per tirare un rigo sopra al processo ai due ragazzi, oggi trentenni. In questi anni hanno svolto lavori di pubblica utilità, messa alla prova, si sono impegnati nel sociale. Ieri, insieme ai loro avvocati, Alessandro Serafini e Massimo Scaioli, hanno affrontato gli occhi ormai contornati da fitte rughe che raccontano il tempo passato e la sofferenza patita, dei genitori di Martina, dopo sette anni dall’ultimo incontro in tribunale. Gli altri due componenti del gruppo di Castiglion Fibocchi, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, sono stati condannati in via definitiva per tentato stupro di gruppo. Scontano tre anni di reclusione in regime di semilibertà ed è in corso la causa civile sul risarcimento ai familiari. La posizione di Enrico e Federico ieri è stata definita davanti al giudice di Genova, estinto il reato. Ci sentiamo vicini al vostro dolore", non un’ammissione di colpa, ma una richiesta di perdono, delle scuse rivolte ai genitori. "Il padre Bruno Rossi ha accettato le scuse" spiega l’avvocato Serafini. Diversamente la madre: "Prendo atto, però nel rispetto di mia figlia rimango sulle mie posizioni".