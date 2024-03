Morte di Martina Rossi, Albertoni e Vanneschi escono dal carcere: svolgeranno lavori socialmente utili

Arezzo, 4 marzo 2024 – La decisione è arrivata nei mesi scorsi dal tribunale di sorveglianza e si apprende adesso. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due giovani di Arezzo condannati nell'ottobre del 2021 in via definitiva a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo contro Martina Rossi, dopo la semilibertà sconteranno la pena all'affidamento in prova ai servizi sociali.

Due le diverse udienze nelle quali il tribunale di sorveglianza ha deciso: a luglio 2023 per Vanneschi e a metà febbraio scorso per Albertoni.

I due giovani vennero processati per la morte della studentessa genovese che il 3 agosto del 2011 precipitò dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca (Spagna) dov'era in vacanza.

Albertoni e Vanneschi inizialmente scontavano la condanna in carcere e potevano uscire per lavorare prima di fare ritorno in cella ma i loro legali hanno fatto istanza per mitigare la detenzione. Il giudice di sorveglianza ha accelerato i tempi per Luca Vanneschi, a causa di questioni familiari, e ha deciso l'affidamento in prova già a luglio, poi ha confermato anche per Albertoni qualche settimana fa la stessa cosa.

Sia Alessandro Albertoni che Luca Vanneschi osservano l'affido in prova presso un'associazione di volontariato e durante la notte hanno l'obbligo di non uscire. La loro condanna terminerà all'inizio del 2025.