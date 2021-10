Arezzo, 7 ottobre 2021 - Il procuratore generale ha chiesto in Cassazione di confermare le condanne già pronunciate in appello. L'udienza è in corso, in serata la sentenza. "Martina, noi ti crediamo": lo scrivono sugli striscioni, sui cartelli, lo appendono ai paletti di ghisa che a Roma non mancano di certo. E' la manifestazione delle donne per Martina nel giorno di quella che si annuncia come l'ultima sentenza.

Siamo lì, in piazza Cavour, davanti al Palazzo di giustizia che ha già visto una volta sfilare tutti i protagonisti di una vicenda che arriva da lontano. In una Roma distratta ma che si volta a guardare la protesta tutta al femminile.

C'è chi ha fatto il collage di foto e immagini per ricordare la vicenda. C'è chi addirittura di quel volto ha fatto una maschere, quasi a dire "Siamo tutte Martina". La vicenda giudiziaria, in un complesso braccio di ferro tecnico tra accusa e difesa, si gioca dentro il palazzo, anzi per i romani più propriamente il "palazzaccio". Fuorio c'l la manifestazione che dal profilo Facebook era stata lanciata e vede l'adesione anche dell'Udi, l'Unione donne italiane.

Le scritte? "Marina noi ti crediamo: la prescrizione non la accettiamo". "Verità e giustizia per Martina Rossi" "La colpa non è mia: nè di dov'ero nè di come ero vestita". "La violenza non va in prescrizione, la violenza non si cancella".

La prescrizione è il convitato di pietra all'interno del palazzaccio, la prescrizione è il nemico fuori, tra le mascherine calate fino agli occhi e i cartelli. Dentrpo allora di pranzo ancora scorre l'intervento del relatore. Il "menu" della Cassazione è lungo, i tempi non saranno brevi: l'attesa continua.