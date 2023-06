Martellate alla moglie Sei anni di carcere all’operaio di Pozzo "È tentato omicidio"

di Gaia Papi

Sei anni di carcere per tentato omicidio: è questa la pena con rito abbreviato, davanti al giudice Giulia Soldini, ad Enrico Capasso, l’operaio di 53 anni che a dicembre dello scorso anno prese a martellate la moglie Cinzia Nicolò in un appartamento di Pozzo, a due passi da Foiano. Il pubblico ministero Laura Taddei aveva chiesto otto anni di reclusione per l’uomo che in quel drammatico pomeriggio aggredì la moglie, cassiera di un supermercato a Bettolle, con diverse martellate alla testa.

Bastava un colpo in più in una zona delicata del cranio perché le conseguenze fossero decisamente più gravi, per parlare dell’ennesimo femminicidio. Era stata lei a lanciare l’allarme.

"Aiuto, aiuto" si era messa a gridare correndo giù per la scale del condominio. Era riuscita a scappare dalla porta di casa e aveva iniziato a suonare ai campanelli del condominio: un vicino l’aveva aiutata e aveva subito chiamato i numeri di emergenza. Quando nella palazzina erano arrivati i carabinieri e gli operatori del 118 la donna perdeva molto sangue dalle ferite alla testa. Capasso era invece in stato di forte agitazione tanto da rendere necessario il ricovero al San Donato in stato di arresto. Allo stadio dei Pini di Foiano atterrò l’elisoccorso Pegaso e la donna venne trasportata in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena, principalmente in via precauzionale. La signora Nicolò era sempre stata cosciente, aveva solo perso per alcuni momenti la vista e parlato del grande dolore che l’affliggeva. Le lesioni craniche, per fortuna, risultarono meno gravi di quello che poteva sembrare all’inizio quando la donna avevo perso molto sangue e lamentava forti dolori e giramenti di testa.

La donna è rimasta ricoverata per diverse settimane prima di poter uscire e andare a vivere in una nuova casa. Fu un pomeriggio di follia quello consumato all’interno di una coppia normale. L’immagine che emergeva dai profili social dei Capasso era quella di due persone serene che festeggiavano in famiglia e condividevano gli scatti delle vacanze. Ma negli ultimi tempi qualcosa era cambiato: la coppia stava vivendo un momento difficile.

La furia, quel giorno, sarebbe scoppiata al culmine di una lite, l’ipotesi di rompere il rapporto potrebbe aver innescato la selvaggia aggressione. Ieri la decisione del giudice, è stato tentato omicidio. Capasso, che ha atteso l’udienza ai domiciliari che stava scontando nella casa di famiglia, dovrà scontare sei anni. Resterà in casa, in attesa della sentenza definitiva che potrebbe aprirgli le porte del carcere.