Martedì grasso Il Carnevale invade il centro

di Angela Baldi

Tra maschere, travestimenti e sfilate, va in scena oggi il martedì Grasso. Ad Arezzo dopo due anni di limitazioni per il Covid sarà di nuovo festa in centro. Nel pomeriggio i bambini, all’imbrunire il tandem con i più grandi pronti a terminare la serata in discoteca con il Principe aperto per i ragazzi delle scuole. Cuore della festa dell’ultimo di Carnevale, piazza Sant’Agostino. L’iniziativa è organizzata dai commercianti della piazza, da Confesercenti e Confcommercio, in collaborazione con il Comitato aretino dell’Orciolaia, il patrocinio del Comune, il contributo di Chimet e la partecipazione del carnevale dei figli di Bocco di Castiglion Fibocchi.

In arrivo coriandoli, maschere, trenino, musica e divertimento. A partire dalle 15,30 i bambini potranno salire sui vagoni dell’intramontabile trenino del carnevale dell’Orciolaia. La festa per i più piccoli proseguirà fino alle 19 con le maschere Disney tra cui Minnie e Topolino, Paperina e Paperino, Pluto e tantissimi altri personaggi dei cartoon Disney e non solo. In piazza Sant’Agostino arriverà anche Wacky Races. Attesa poi la partecipazione delle spettacolari maschere barocche del Carnevale dei Figli di Bocco. A fare da colonna sonora all’evento la musica e il karaoke del trio Beppe, Marco e Roby.

Il gruppo musicale si esibirà per tutta la serata accogliendo in piazza i visitatori che sceglieranno di trascorrere la serata in città. Dalle 21 a mezzanotte Sant’Agostino si muoverà a ritmo di samba accogliendo anche i più grandi. Un’iniziativa voluta dai commercianti per regalare alla città un momento di aggregazione e di festa. La piazza si conferma così calamita per le famiglie e punto di riferimento grazie ai numerosi esercizi presenti. Per una maggior accessibilità alla zona della festa il parking di via Pietro Aretino rimarrà aperto fino a mezzanotte e mezzo.

A Casa Bruschi c’è Dai forma alla forma. Giù la maschera! storie, divertimento e tanta fantasia, sono gli ingredienti dell’appuntamento di oggi dedicato ai bambini in programma alle 16.30. Un originale percorso didattico per passare un pomeriggio all’insegna dell’allegria per festeggiare il Carnevale nelle sale di Casa Bruschi, per info: 0575354126