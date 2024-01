Marin e l’orchestra del Maggio. La serata speciale del Petrarca

Riparte nel 2024 con una delle orchestre più apprezzate dai pubblici di tutto il mondo, condotta da un Maestro d’eccezione, la Stagione Concertistica Aretina, il cartellone di appuntamenti promosso da Fondazione Guido d’Arezzo e Comune con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon e il sostegno del Ministero della Cultura. Appuntamento stasera alle 19 all’Auditorium Guido d’Arezzo Caurum Hall di via Spallanzani con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino che, con la direzione del Maestro Ion Marin, eseguirà la Sinfonia in re maggiore K. 504 "Praga" di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36 Pëtr Il’ic Cajkovskij. Protagonista sulla scena musicale internazionale, Ion Marin è uno dei pochissimi direttori d’orchestra ad operare ai massimi livelli sia in ambito operistico che sinfonico. Oltre ad aver lavorato con tutte le maggiori orchestre d’Europa – dalla Berliner Philharmoniker alla London Symphony Orchestra, fino all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e alla St. Petersburg Philharmonic – è ospite abituale delle maggiori istituzioni operistiche del mondo – dal Metropolitan Opera di New York al Teatro all’Opéra national de Paris – con una discografia di oltre 40 titoli che gli è valsa tre nominations ai Grammy. Entrando nel dettaglio del programma, la Sinfonia in re maggiore – intitolata "Praga" in quanto Mozart stesso ne diresse la prima esecuzione a Praga il 19 gennaio 1787, in una serata trionfale che si concluse con una sua improvvisazione pianistica su "Non più andrai" (dalle Nozze di Figaro) – si colloca ai vertici assoluti della musica orchestrale del suo autore. La maturità della scrittura, a cominciare dalla straordinaria valorizzazione dei fiati, ha ormai la pienezza di un modello "classico" che resterà un punto di riferimento per l’ultimo Haydn, Beethoven e il giovane Schubert, e vertici esemplari vengono toccati anche dall’ampiezza del respiro, dalla profondità del pensiero e dalla complessità contrappuntistica. Dai fasti di Mozart passiamo ai cupi presagi della Sinfonia n. 4 in fa minore che Cajkovskij continuerà a definire, fino agli ultimi anni di vita, "una delle mie creature preferite". L’opera si apre con una spaventevole fanfara simbolo del "fato incombente" – ispirata all’autore, si dice, dalla lettura dell’Apocalisse biblica – per proseguire non tanto con un’evocazione della fine del mondo, quanto con un racconto intimista sull’umana infelicità. La composizione della Sinfonia si situa infatti in uno dei momenti più critici della biografia dell’artista.