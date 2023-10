Marilù Serrotti, 55 anni di lavoro premiati dall’amministrazione

Arezzo, 21 ottobre 2023 – “Ogni traguardo lavorativo va celebrato poiché ci mostra non solo la strada fatta, ma anche quella che dobbiamo fare, offre un esempio ai giovani e ci rafforza come comunità in cammino. Grazie questa volta alla parrucchiera Marilù per i suoi bellissimi 55 anni di lavoro”.

Con queste parole il sindaco Filippo Vagnoli saluta un nuovo traguardo imprenditoriale del comune di Bibbiena quello di Marilù Serrotti, una delle storiche parrucchiere del territorio che festeggia 55 anni di lavoro.

Marilù, che si distingue per eleganza e un carattere molto forte, era ancora una ragazzina quando sceglie questo percorso di vita e di lavoro accanto alle donne e alla loro bellezza.

Il racconto che fa della sua professione ripercorre la storia del nostro Pese tra scelte estetiche, battaglie civili e cambiamenti epocali. Marilù commenta: “Per me il lavoro è stato fondamentale, come donna, come madre e nonostante i sacrifici che ho dovuto inevitabilmente fare.

Mio figlio Lorenzo è cresciuto in negozio con me, in questo luogo che è stato la mia vita, la mia realizzazione. Amo così tanto quello che faccio che, come dico sempre, mi devono costringere per smettere.

Stare al pubblico, accanto alle persone che si affidano a me ormai da quando ho aperto il negozio, è qualcosa di unico e irrinunciabile dal punto di vista umano. Sono fiera della strada che ho fatto e anche dei cambiamenti che ho dovuto accogliere per andare avanti”.

Il suo lavoro è cambiato tanto come ogni cosa da quel 1968 quando Marilù decise di iniziare la sua avventura imprenditoriale. Sono cambiati i gusti, i modi, gli strumenti e il rapporto con le sue clienti ma una cosa non è cambiata, la sua idea di eleganza che lei esprime così: “Non c’è qualcosa che può andare bene per tutte.

L’eleganza è quella cosa che va bene solo per me, che può rendermi unica. Questo è il consiglio che mi sento di dare sempre alle mie signore”.