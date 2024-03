Margherita Buy all’Eden. In sala per il debutto in regia

Ci sarà anche la regista al debutto Margherita Buy stasera al cinema Eden per introdurre alle ore 20 la proiezione della commedia "Volare" di cui, per l’appunto, firma la regia, oltre a far parte del cast. L’evento è a cura di Officine della Cultura.

"Volare", che vede tra i protagonisti anche Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen e Francesco Colella, è stato proiettato all’Eden sabato e domenica e tornerà questa sera martedì 26 con inizio alle ore 20, alla presenza di Margherita Buy che introdurrà la proiezione. La prevendita si è già aperta per i possessori della tessera Sostenitore Eden presso la biglietteria del cinema, per un massimo di due biglietti a testa.

AnnaBì è un’attrice con una carriera avviata, un film da girare in Corea e una dannata paura di volare. L’aviofobia, ossia la paura di volare in aereo, ereditata dal padre come una malattia, ha condizionato la sua vita, la relazione con la figlia che vuole volare a Stanford e con la sua agente che vuole ‘spedirla’ oltre i confini della fiction nazionale. Abortito l’ultimo volo, (si) è costretta a terra e ai piccoli compromessi delle cose terrene. Ma capirà molto presto che giù dallo schermo non ci sono controfigure e qualche volta tocca buttarsi. Decide allora di iscriversi a un corso per aggirare le sue strategie di evitamento. Uno stage antistress per accendere i motori e finalmente decollare.

Margherita Buy nella sua carriera ha interpretato centinaia di ruoli drammatici ma bisogna dire che la cifra ironica è quella in cui Margherita Buy ha sempre brillato, ed è bello che abbia scelto di approfondire proprio quest’ultima per il suo primo film dietro la macchina da presa. "Volare", una produzione Kavac Film, Maremosso, Ibc Movie, Tenderstories con Rai Cinema e al cinema con Fandango, racconta la storia di AnnaBì, un’attrice molto popolare per via di una fiction in onda in televisione che tuttavia sogna, come tre quarti degli attori italiani particolarmente pop, il riconoscimento internazionale garantito da un regista di nicchia. E così, quando un regista coreano famosissimo - il cui nome ricorda quello di Kim Ki-duk - decide di scritturarla per un film d’autore lei non sta più nella pelle se non per un piccolissimo dettaglio: la sua paura di volare e di sostenere un volo intercontinentale che la conduca Oltreoceano.

Nonostante un tentativo lo faccia AnnaBì desiste, e si crogiola nella sua incapacità di superare una paura irrazionale: eppure AnnaBì non ha voglia di gettare la spugna.