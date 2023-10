Marconi, tutti in classe. Il piano e le novità

Sono rientrati in classe e hanno ripreso le attività didattiche in presenza quasi tutti gli studenti del Professionale Marconi, rimasti orfani da un mese e mezzo del plesso di via Trieste dopo il crollo del controsoffitto di alcune aule. Com’è noto l’edificio è stato dichiarato inagibile, è scattata la ricerca di soluzioni alternative e la Provincia di recente ha consegnato alla vicepreside Alessandra Papi le chiavi dell’immobile delle Suore Stimmatine, nel centro storico, dove sono state allestite 10 aule ora occupate dagli studenti di Manutenzione Elettrica e Manutenzione Meccanica. Al momento mancano all’appello, e i ragazzi sono in didattica a distanza in alcuni giorni della settimana, 6 classi del percorso Operatore del benessere, acconciatori ed estetisti. A breve dovrebbero trovare ospitalità in ambienti della parrocchia del Bani per i quali, tuttavia, non è ancora arrivato il "sì" all’idoneità della Provincia che, peraltro, il 28 settembre scorso aveva riconsegnato all’Istituto le palazzine del Marconi con affaccio su via Piave con 2 laboratori e un’aula ricava l’ex ufficio di presidenza.

Marco Morbidelli, consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica, ha rimarcato la collaborazione fra enti locali e componente scolastica, e ringraziato suore e Caritas per la concreta disponibilità.

E ieri gli allievi della 4 Meccanici, coordinati dagli insegnanti, hanno voluto a loro volta dire grazie a chi li accoglie ripulendo la corte esterna dello stabile di via San Lorenzo usata anche per l’intervallo. Quanto ai lavori per restaurare l’Ipsia, sempre la Provincia afferma che "stanno procedendo" e fin da settembre erano già stati destinati dal bilancio dell’ente con la somma urgenza 150 mila euro per un intervento atteso da 400 alunni, dai docenti e dal personale Ata.