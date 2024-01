Marconi, studenti ancora al freddo. Oggi in piazza per lo sciopero

Ancora sciopero per gli studenti del Marconi. I ragazzi hanno deciso di manifestare questa mattina per i problemi cronici al riscaldamento nei locali delle Suore Stimmatine. L’appuntamento è fissato per le 8 in piazza Cavour a San Giovanni Valdarno, dove confluiranno gli alunni dell’istituto professionale che seguono le lezioni nelle sedi del centro pastorale Guido Guerra, della parrocchia del Bani e di via San Lorenzo. Successivamente si uniranno gli studenti dei plessi Ferraris e Severi in segno di solidarietà. Si preannuncia dunque una mobilitazione generale di tutto l’Isis Valdarno, per segnalare che il problema, nonostante i numerosi interventi, non è stato ancora risolto. Giovedì la provincia ha inviato un tecnico sul posto, ma la situazione è rimasta invariata. Ieri mattina la temperatura nelle aule era di circa 7 gradi e il tecnico ha informato la scuola che allo stato attuale non è possibile anticipare l’orario di accensione dei termosifoni perché il rifornimento di gas si sta esaurendo. Coloro che scendono in piazza tengono però a precisare che la finalità dello sciopero non è quella di chiedere un rientro al Marconi, perché non ancora soddisfatti dei lavori svolti dall’ente provinciale, in primis l’installazione delle reti contenitive sul soffitto.

E altri puntualizzano che nelle aule del Marconi dell’indirizzo moda, ad esempio, il riscaldamento non funzionava comunque. I rappresentanti d’istituto hanno invece sottolineato che l’unico scopo dell’evento è quello di sollecitare ancora una volta gli enti preposti a garantire nei locali di studio una temperatura adeguata che oscilli tra i 18 e i 22 gradi, come previsto dalle normative di riferimento. Gli studenti che sono attualmente nei locali delle Suore Stimmatine, però, potrebbero rientrare nel plesso di via Trieste prima del previsto.

Gli affitti delle sedi provvisorie, come richiesto da scuola e genitori, sono stati prorogati, ma al contempo si sta valutando un rientro graduale al Marconi a partire da febbraio. Lunedì circa 500 studenti dell’istituto professionale di San Giovanni sono tornati sui banchi dei locali messi a disposizione provvisoriamente al centro pastorale Guido Guerra di Montevarchi, al convento della Suore Stimmatine di via San Lorenzo e alla parrocchia del Bani. La soluzione è stata caldeggiata anche dalla scuola per andare principalmente nella direzione di non sottoporre gli studenti a ulteriori trasferimenti, chiedendo al contempo che l’Ip diventi oggetto di un vero e proprio intervento di riqualificazione complessiva di tutto l’immobile.

Adesso si sta valutando se procedere, a partire da febbraio, al trasferimento delle classi attualmente spostate in via San Lorenzo, collocandole per il momento al piano terra dell’edificio. Dall’inizio della settimana ci sono state svariate iniziative di protesta, perlopiù spontanee, messe in campo dagli studenti per lamentare la mancanza di riscaldamento. Per questa mattina i rappresentanti d’istituto hanno deciso di organizzarsi per rendere pubblico il loro disagio.