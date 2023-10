Marconi, nuova svolta . Pronte altre dieci aule. Tutti rientrano in presenza

Dopo le promesse dei giorni scorsi finalmente si muove qualcosa di concreto per gli studenti del Marconi di San Giovanni, costretti fin dall’inizio dell’anno scolastico a seguire le lezioni lontani dall’istituto per il crollo di soffitto e contro solaio di un’aula che ne ha determinato l’inagibilità della struttura stessa. Da domani, infatti, saranno a disposizione 10 aule delle Suore Stimmatine, sempre nella città di Masaccio, che ospiteranno gli studenti dell’indirizzo elettronico e meccanico, dalle prime classi fino alle quinte compresi una cospicua parte di coloro che, proprio per le criticità riscontrate, hanno continuato gli studi tramite la didattica a distanza.

Le due stanze della scuola, dichiarate fruibili, che fino ad oggi hanno ospitato alcuni studenti delle quinte lasceranno spazio agli altri del primo anno del corso parrucchieri. "Ho avuto il piacere di consegnare - afferma Marco Morbidelli delegato dell’edilizia scolastica per la provincia - insieme al dirigente della provincia architetto Dreassi, per delega del presidente Polcri 10 aule e altre due stanze per altre attività della scuola. Le aule consentiranno di riprendere a pieno l’attività degli studenti della IP Marconi". La simbolica cerimonia di consegna delle chiavi ha ufficializzato questo importante passaggio: "La vice preside Papi - afferma ancora Morbidelli - ne ha preso possesso e già da domani potranno essere in grado di fare lezione. Struttura dignitosa, i banchi ci sono, la pulizia è stata fatta.

Ci auguriamo che tutto vada per il meglio in attesa di rendere disponibile la parte dei laboratori oggetto di intervento di messa in sicurezza. Sempre da domani - continua - saranno altresì riaperte le aule del corso parrucchieri rese disponibili già dal 28 settembre". I ringraziamenti per la felice riuscita del ritorno tra i banchi di scuola, dove si potrà riprendere una pressoché normale attività dopo tante settimane di disagi: "Tutto questo - conclude Morbidelli - grazie ad una collaborazione fra istituzioni, Provincia e Comune di San Giovanni e scuola". Per completare definitivamente l’opera si attende ora il via libera, che avverrà quasi sicuramente la prossima settimana, anche per le altre quattro aule che sono state individuate, da parte dell’amministrazione comunale, col benestare della provincia, all’interno della parrocchia di San Pietro e Paolo nel quartiere Bani sempre a San Giovanni. A quel punto la totalità degli studenti tornerà in presenza attendendo, poi, che la provincia, come dichiarato dal presidente Alessandro Polcri, faccia i propri passi per rimettere in sesto l’istituto entro la fine di questo anno. Un obiettivo dichiarato all’inizio del mese in un incontro che lo stesso numero uno della Provincia ha avuto con l’amministrazione e i vertici scolastici.