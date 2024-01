Marconi, niente rientro scaglionato. Studenti restano nelle sedi provvisorie

Al Marconi non si rientra. La notizia clamorosa è arrivata ieri sera, dopo un’intensa giornata fitta di incontri. Viene accolta dunque la proposta degli studenti fatta a suo tempo al presidente della provincia Alessandro Polcri. A parlare a nome dei ragazzi che frequentano l’Ip è ancora una volta Greta Crapanzano. "Siamo stanchi di essere in un limbo di non risposte e finte promesse, dove ancora una volta ci viene negato il nostro diritto allo studio. Ad Arezzo - racconta - con il presidente Polcri pareva di essere arrivati ad un punto d’incontro, dato che quest’ultimo diceva che siamo una grande famiglia prendendosi degli impegni e stringendomi la mano, ma appena usciti dall’aula già sapevamo che niente sarebbe cambiato. Rivogliamo la nostra struttura come una scuola non come un cantiere.

Vogliamo essere sicuri dentro la struttura senza aver paura che qualcosa ci possa cadere in testa. Non ci sembra di chiedere molto,chiediamo solo una struttura decorosa dove poter imparare e creare il nostro futuro. Finché la struttura è questa, con delle reti contenitive, senza pavimento al piano terra e senza riscaldamento noi al Marconi non torniamo, gli studenti si oppongono.

L’ultima novità è che rimaniamo nei plessi provvisori, nella speranza che durante il nostro sacrificio possano iniziare e portare avanti i lavori". Un rientro lunedì sarebbe stato difficoltoso per un altro motivo. Proprio gli interventi al pavimento, attesi da tempo, stanno subendo un rallentamento. Anziché il 2 gennaio sarebbero infatti partiti soltanto ieri e si stanno facendo i salti mortali per portare a termine i lavori.

Nel frattempo gli studenti, trovando l’appoggio dei genitori, ribadiscono di essere disponibili ad aspettare il tempo necessario per intervenire strutturalmente sull’edificio, restando dove sono adesso. La consulta dei genitori dell’Isis Valdarno ha espresso soddisfazione per la possibilità di lasciare i ragazzi dove sono adesso. "Questo significa che il presidente ha finalmente accolto le nostre richieste - fanno sapere - ma non riteniamo che la vicenda sia conclusa. Segnaliamo che l’incontro promesso alla fine dello scorso anno non è stato poi convocato e continueremo a vigilare su come verranno svolti i lavori. Adesso gli enti preposti hanno tutto il tempo necessario per valutare come intervenire nel migliore dei modi per restituire ai nostri figli e al personale scolastico un edificio sicuro in grado di garantire il diritto allo studio".

I genitori avevano chiesto una perizia aggiuntiva sulle parti strutturali dell’immobile, visto che l’ultima certificazione di agibilità è del 1989. Il presidente della provincia aveva confermato che non c’è necessità di alcuna perizia strutturale aggiuntiva, esortando di conseguenza gli studenti a non temere di rientrare nel plesso. I genitori hanno però ribadito che a fronte di un crollo è doveroso richiedere una nuova certificazione. Il presidente della provincia si è reso disponibile, entro la durata del suo incarico, a lavorare ad un progetto di riqualificazione dei locali. In caso i lavori dovessero risultare eccessivamente onerosi, dovrà essere valutata, insieme al Comune di San Giovanni Valdarno, la costruzione di una nuova scuola.