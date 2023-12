Marconi agibile, parte il trasloco. Si attende solo il via libera ufficiale

Sono stati mesi complicati per l’Isis Valdarno, che con quasi 1.700 studenti è l’istituto più grande della provincia di Arezzo. L’inagibilità della scuola Marconi di San Giovanni ha costretto gli studenti e i docenti a spostarsi in altre sedi e non sono mancate polemiche e prese di posizione.

Nei giorni scorsi, intanto, il consigliere provinciale delegato per l’edilizia scolastico Marco Morbidelli ha annunciato che i lavori di messa in sicurezza dell’edificio della Marconi si sono conclusi, con la posa delle reti di protezione sui solai e sui controsoffitti ma i ragazzi, quasi certamente, torneranno nella "loro" scuola al rientro dalle vacanze natalizie. Si parlerà anche di questo stamani nella sede di via Gramci, dove è previsto l’arrivo del dirigente scolastico Roberto Santi.

Ieri mattina non era ancora arrivata, negli uffici dell’istituto sangiovannese, la certificazione di agibilità delle aule della Marconi, che è comunque in arrivo. A quel punto sarà studiato il "trasloco". Perché nel plesso di via Trieste non torneranno solo gli alunni e gli insegnanti, ma anche tutto il materiale che è stato spostato nelle sedi provvisorie, tra cui lavagne e banchi. La vicenda coinvolge 22 classi e 17 laboratori.

Tre aule, quelle nelle quali si è verificato il crollo, non saranno disponibili perché per loro è previsto un intervento strutturale che sarà portato a termine grazie a fondi regionali. Come ha spiegato il professor Santi, già prima del crollo di settembre due non erano utilizzabili e gli studenti facevano una turnazione. Adesso, con cinque aule off limits, i turni diventano più problematici.

Una decisione in tal senso sarà presa il 21 dicembre prossimo, in occasione del consiglio d’istituto. A oggi i ragazzi stanno facendo lezioni in tre location diverse: il centro pastorale Guido Guerra di Montevarchi, messo a disposizione dalla parrocchia della Collegiata, il convento delle ex Suore Stimmatine di San Giovanni, che hanno visto il coinvolgimento della Caritas e i locali della Parrocchia di San Pietro e Paolo al Bani.