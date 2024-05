"Marco Baragli-Concerto Live My Flowers": il disco del flautista

Un anno fa il flautista Marco Baragli partecipava su invito della Royal Family all’incoronazione di Re Carlo III con un concerto esclusivo dedicato proprio al primogenito della compianta Regina Elisabetta II. Durante lo spettacolo presso la cappelletta di Westminster a Buckingham Palace con la presenza fra gli altri nomi di prestigio della Principessa Anna, Marco Baragli coronava il sogno di esibirsi con ben due brani dedicati all’evento. Saputa la notizia, che in poco tempo ha fatto il giro del mondo, la produttrice Giovanna Nocetti, fra i primi ad ascoltare i brani in esclusiva, ha voluto seguire il flautista nel suo percorso di concerti in giro per il mondo, cavalcando proprio l’onda del successo della famiglia reale e così, dopo un lungo lavoro di produzione e selezione accurata, esce "Marco Baragli Flauto – Concerto Live My Flowers", edito da Kicco Music Milano che vede al suo interno ben 7 arie incluse "Chanson de Nuit" di Edward Elgar e "Chanson de Matin" sempre di Edward Elgar, due opere musicali risalenti al 1899 per violino e pianoforte e registrate appunto a Buckingham Palace. Il Maestro Baragli, nato ad Arezzo e docente di Filosofia a Siena, si è diplomato sotto la guida del Maestro Brigidi presso l’ISSM "Franci" di Siena. Della sua attività concertistica sono da ricordare le esibizioni come solista con l’Orchestra di Stato Rumena di Bacau "Mihail Jora", l’Orchestra del Mediterraneo di Palermo, l’Orchestra Filarmonica di Mosca, l’Orchestra dell’Istituto Musicale di Ravenna, i Nuovi Archi Novesi", l’Orchestra e il Coro del Conservatorio "V. Bellini" di Palermo, in occasione del 400esimo anniversario del Conservatorio in prima assoluta. Inoltre con formazione cameristica per l’Università della Georgia, per i Concerti del Giubileo nel giorno del Signore a Roma. Ad accompagnare Baragli nel disco anche i musicisti Betty Reeves e Anna Delli Muti al pianoforte, Peter Shepard all’organo e la voce di Ryan Matos Tenore.