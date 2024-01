Marcia per la pace per le strade della città nel giorno del ricordo

La Fondazione Giovanni Paolo II aderisce alla marcia per la pace che si svolgerà sabato 27 gennaio ad Arezzo. La Fondazione Giovanni Paolo II parteciperà sabato Marcia per la Pace per le strade di Arezzo. Il ritrovarsi, donne e uomini, di religioni e culture diverse, uniti dal ricordo, dalla memoria, in cammino per chiedere la pace è importante in questo particolare momento storico che stiamo vivendo. Camminare insieme è un segno di speranza e, al tempo stesso, di vicinanza con coloro che non possono farlo perché sotto le bombe.