"Marcenando - L’arte camminando" accende il borgo di Marcena

Quinta edizione di "Marcenando - L’arte camminando". L’appuntamento è fissato per oggi quando, dalla mattina al tramonto, il piccolo borgo di Marcena tornerà ad animarsi con una giornata ricca di iniziative dove l’arte e la cultura nelle loro molteplici declinazioni diventeranno un veicolo di promozione del territorio, socialità, solidarietà e coinvolgimento della comunità, trasformando il borgo in un palcoscenico a cielo aperto tra creatività e tradizione. "Marcenando - L’arte camminando" fa affidamento, anno dopo anno, sulla collaborazione di artisti, istituzioni e associazioni locali che contribuiscono al programma di mostre, laboratori, camminate, visite guidate, performance musicali, letture poetiche e degustazioni.

La giornata sarà aperta alle 10 dalla realizzazione in estemporanea di un’opera d’arte da parte dei ragazzi del Liceo Artistico "Piero della Francesca" che si presta a essere armoniosamente collocata nel percorso museale open-air di Marcena, mentre alle 11 è fissata l’apertura ufficiale con le autorità nella piazza del paese e alle 12.30 l’inaugurazione del nuovo monumento realizzato dal maestro Alessandro Marrone che sarà dedicato alla Cavalleria e installato nell’oliveta Campo della Memoria.

Il pomeriggio prenderà poi il via alle 14.30 con le visite guidate a casa-museo "Gianlorenzo Palazzi" e troverà il proprio cuore nella camminata artistica delle 16 per ammirare le opere d’arte diffuse nel grande museo a cielo aperto tra vicoli e campagne del borgo. Un altro momento particolarmente atteso sarà, alle 17.45, la visita guidata all’opera di Abel Vallmitjana con presentazione della vita e delle opere del celebre artista spagnolo che sarà seguita dall’intervento della Pro Loco Giovi "Intra Chiassa ed Arno", infine la conclusione di "Marcenando - L’arte camminando" sarà scandita al tramonto dalla premiazione delle opere degli studenti e dallo spettacolo di musica popolare e folcloristica del gruppo "I Motor Folk".