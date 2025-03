Marcelli: "Viadotto del Puleto, al via i lavori per i primi chilometri"

"Un sogno partito nel 2019 con la chiusura del viadotto Puleto e portato avanti dalla nostra amministrazione comunale, che ora sta prendendo forma". È soddisfatto Claudio Marcelli, sindaco di Pieve Santo Stefano, di ciò che si è sbloccato in ultimo sul conto della vecchia statale 3 bis nel tratto inagibile dal 1999, che priva la E45 di un’alternativa viaria all’altezza della dorsale appenninica, anche se… "E’ stato un percorso abbastanza lungo e accidentato – sottolinea – specie dopo quanto avvenuto nel gennaio di sei anni fa. In febbraio, un mese dopo il sequestro del Puleto, l’arrivo dell’allora ministro Danilo Toninelli, che ci chiese di fare la convenzione con Anas, la quale decise invece di ritirarsi. Nel 2021, nuovo tentativo con il decreto Milleproroghe per lavori pubblici urgenti e allora ci siamo rivolti al ministro Enrico Giovannini e ai suoi funzionari per valutare la possibilità di avere risorse in quel contesto. Emendamenti da inserire e poi nell’agosto del 2022 ecco la legge che finanzia i primi cinque milioni per la risistemazione della vecchia strada. Nel frattempo, avevamo elaborato un progetto generale con la presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai, per 39 milioni complessivi, coinvolgendo anche la Provincia di Forlì Cesena; risultato: un protocollo fra i tre enti. I cinque milioni sono stati assegnati nel settembre del 2023 e inseriti a fine 2024 dalla Provincia di Arezzo con una variazione di bilancio, che ha incontrato l’ok in consiglio, ma determinante è stato l’intervento del nuovo Prefetto, il dottor Clemente Di Nuzzo. Ora, conosciamo anche la ditta che si è aggiudicata l’appalto per i primi 1200 metri di rifacimento". Qual è stata l’altra mossa decisiva? "La cordata fra i sindaci di tutti i Comuni posizionati l’ungo l’asse della E45, quindi anche quelli della Romagna. Ora dobbiamo dimostrare al ministero di saper spendere bene e celermente questi soldi per poter chiedere gli altri. Ricordo che fra i cinque milioni già acquisiti vi è anche la progettazione per i lotti successivi. Mi ha fatto piacere, in sede di votazione dell’emendamento chiave, che vi si stata l’approvazione all’unanimità. Per una volta, anche la politica ha fatto il suo".