Marcatino in concerto all’Artistico, le scuole in campo per il Calcit

Prosegue fino al gran finale del 26 maggio il Mercatino in concerto la 30esima edizione del concorso musicale Calcit, a cui è abbinato il 22esimo concorso Gianfranco Barulli.

Partito in occasione del Mercatino dei Ragazzi di domenica 12 maggio, per il Mercatino in concerto è stata allestita una postazione allo stand ristoro e un piano in cui tanti giovani hanno potuto esibirsi dalle 16 alle 18.

La rassegna partita il 12 maggio prosegue al circolo Artistico: "previsto un concerto finale al teatro Petrarca il 26 maggio –spiega il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli - parteciperanno oltre 500 ragazzi tra scuole e cori. E anche in questo caso i fondi saranno destinati allo Scudo il servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite".

Da oggi martedì 14 a domenica 19 previsti concerti con rinomati Musicisti Aretini e giovani interpreti al Circolo Artistico. "Dedicheremo questa 30esima edizione a Carlo Benucci recentemente scomparso. In questi 30 anni sono stati raccolti in totale 125mila euro". Giovedì 23 maggio inizierà il 22esimo Concorso Calcit, intitolato a Gianfranco Barulli storico fondatore del Calcit, che si concluderà domenica 26 maggio con la finale tra i primi premi alle ore 10:30 al Teatro Petrarca sarà assegnato il premio Silvano Grandi con la giuria Presieduta dal Prof. Claudio Santori. Alle ore 21 ci sarà il concerto dell’Orchestra Sinfonica Calcit diretta dal M° Carmelo Giallombardo composta da noti musicisti aretini e vincitori delle scorse edizioni del concorso. L’Orchestra ha come partner il Conservatorio di Siena, il Liceo Musicale di Arezzo, il Circolo Artistico e Lo Spazio Seme.

Alle ore 16:30 la settimana Edizione del Premio “Città di Arezzo” offerto dall’Amministrazione comunale e dallo scultore Sandro Ricci.

Alle ore 18 durante le premiazioni verranno consegnati i Premi Speciali con le opere offerte dagli artisti: Sara Lovari, Federica Mauro, Alessandro Marrone, Laura Serafini, Katarina Alivojvodicil, Andrea Roggi.