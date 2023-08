"Mappature" Torna la rassegna

Il quarto appuntamento della rassegna "Mappature" porta in Casentino due tra le più apprezzate pittrici del panorama toscano. Dal 2 settembre al 28 ottobre la Galleria San Lorenzo Arte di Piazza Bordoni, a Poppi, ospita "Connessioni", doppia personale di Laura Serafini ed Elisa Zadi a cura di Silvia Rossi. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dalle 9 alle 19, a ingresso libero e gratuito. L’inaugurazione ufficiale alla presenza delle artiste è in programma sabato alle 17,30. Nel mese di settembre la mostra sarà arricchita da due eventi collaterali: il 9, alle ore 18, il gruppo da camera Accademia fiorentina MusicArea si esibirà proponendo musiche di Mozart, Kreisler, Chopin e Piazzolla, mentre sabato 23 settembre workshop sui profumi a cura di Alice Rita Giugni dal titolo "Per Fumum. Il profumo della ri-connessione".