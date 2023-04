Manzo blinda Giovannini e sogna "Ambiziosi, guardando al budget"

Il giorno dopo il trionfo non c’è tempo da perdere. Il presidente Guglielmo Manzo non ci ha pensato due volte a rilanciare il progetto tecnico e gestionale. Nella mattinata di ieri, infatti, un consiglio di amministrazione della società, seguito da una conferenza stampa, è servito a dare alla piazza la risposta al quesito più importante: con il direttore generale Paolo Giovannini è arrivato l’accordo per un contratto triennale e l’ex Pontedera resta quindi ad Arezzo.

È stato lo stesso presidente a spegnere sul nascere le voci di un approdo del diggì a Livorno: "Paolo Giovannini si occuperà di tutta l’area tecnica", scandisce. Poi per Manzo è stato il tempo dei ringraziamenti: alla squadra, allo staff, a chi ha lavorato dietro le quinte e alla sua famiglia, che lo ha supportato e sopportato anche nelle fasi più difficili. Non solo, un grazie è andato anche a Matteo Marani, da poco insediatosi ai vertici della Lega Pro, che si è complimentato per la promozione, e ai genitori di Lauro Minghelli per il video di sostegno inviato alla vigilia della sfida decisiva.

"Infine – ha concluso il presidente – ringrazio i tifosi: stare sotto quella curva domenica è stato qualcosa di incredibile".

"I voli pindarici li lascio al passato – ha poi chiarito Manzo – staremo attenti al budget, investendo in infrastrutture che possano darci un ritorno economico". Tanto per intendersi, niente più campi dell’antistadio, che non sono di proprietà dell’Arezzo, ma piuttosto la realizzazione di un centro sportivo a Rigutino che possa diventare, insieme al vicino hotel già di proprietà, la nuova casa dell’Arezzo già da questa estate.

Il progetto più ambizioso, però, non può che essere quello legato allo stadio: "Fondamentale per noi è portare avanti un progetto di riqualifica dello stadio che ci permetta di realizzare un’area commerciale al suo interno, di allargare il settore ospiti, rifare la maratona e creare dei collegamenti tra la curva sud e gli altri settori, in modo che il Comunale ottenga l’omologazione Uefa e diventi il nostro fortino", afferma convinto Guglielmo Manzo, che aggiunge.

"A breve presenteremo al Comune di Arezzo il nostro progetto e nel 2024 contiamo di iniziare concretamente i lavori".

Luca Amorosi